Break dance в Танцевальном центре "Da Wings"

Информация

Описание: регулярно занимаясь брейк-дансом, ребенок станет более сильным, уверенным, активным, будет реже болеть. Во время занятий брейк-дансом, как и в гимнастике, задействуются все группы мышц, что обеспечивает хорошую физическую подготовку. Занятия позволяют совмещать приятное с полезным, ведь тренировка происходит во время интересного и захватывающего танца. Брейк-данс помогает ребенку самореализоваться, обрести уверенность в себе, проявить творчество, а также найти близких по духу друзей.

Стоимость:

абонемент на 8 занятий для групп 3-5 лет - 2500 рублей, для групп от 5 лет и старше - 2600 рублей;

абонемент на 12 занятий для групп 3-5 лет и групп от 5 лет и старше - 2900 рублей;

разовое занятие в группе 3-5 лет - 350 рублей, в группе от 5 лет и старше - 400 рублей.

Возрастные группы:

от 3 до 5 лет;

от 5 до 7 лет;

от 8 до 11 лет;

от 12 до 16 лет;

от 16 лет и старше.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 16 человек.

Форма: спортивная свободная одежда.

Преподаватели: Сергей Столяр, Алексей Антонов.