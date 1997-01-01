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Break dance в Танцевальном центре "Da Wings"
Цена: 350 - 2900
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Эгершельд, ул. Крыгина, 3
Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 46
Информация
Описание: регулярно занимаясь брейк-дансом, ребенок станет более сильным, уверенным, активным, будет реже болеть. Во время занятий брейк-дансом, как и в гимнастике, задействуются все группы мышц, что обеспечивает хорошую физическую подготовку. Занятия позволяют совмещать приятное с полезным, ведь тренировка происходит во время интересного и захватывающего танца. Брейк-данс помогает ребенку самореализоваться, обрести уверенность в себе, проявить творчество, а также найти близких по духу друзей.
Стоимость:
- абонемент на 8 занятий для групп 3-5 лет - 2500 рублей, для групп от 5 лет и старше - 2600 рублей;
- абонемент на 12 занятий для групп 3-5 лет и групп от 5 лет и старше - 2900 рублей;
- разовое занятие в группе 3-5 лет - 350 рублей, в группе от 5 лет и старше - 400 рублей.
Возрастные группы:
- от 3 до 5 лет;
- от 5 до 7 лет;
- от 8 до 11 лет;
- от 12 до 16 лет;
- от 16 лет и старше.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 16 человек.
Форма: спортивная свободная одежда.
Преподаватели: Сергей Столяр, Алексей Антонов.
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Стаж 17 летОтзывов: 6Стаж 17 летОтзывов: 0
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Стаж 8 летОтзывов: 0Стаж 8 летОтзывов: 0
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