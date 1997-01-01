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Брейк данс в Детском центре "Фристайл"
Цена: 1800 - 1800
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 1
Адреса
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Владивосток, Трудовая, ул. Коммунаров, 21
- +7 (423) 292-48-84
Информация
Описание: В программе: общефизическое развитие, брейк данс.
Возраст: от 7-ми до 18 лет.
Продолжительность: 1 час.
Стоимость: 1800 руб. в месяц.
Преподаватель: Сергей Викторович - руководитель.
Форма: приобретается самостоятельно.
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