Брейк-данс в Семейном клубе "Шаги"

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, район Эгершельд, ул. Крыгина, 76
- +7 (423) 273-68-55
Информация
Описание: на занятиях ребята учатся одному из танцевальных направлений хип-хопа.Брейк-данс - очень динамичный, популярный и завораживающий танец. С его помощью дети учатся импровизировать, развивают творческое мышление, чувство ритма и формируют собственный стиль.
Кроме того, заметна и другая польза от занятий брейк-дансом - ребенок развивает силу и выносливость, улучшает координацию своего тела, укрепляет мышцы, приводит их в тонус и развивает гибкость.
Стоимость: 2500 рублей в месяц (8 занятий). Разовое занятие - 350 рублей.
Возраст: от 7 до 16 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек.
-
"Брейк данс" в Студии современного танца в клубе "Экзито"От 6 до 18 лет От 1800 до 2000 руб Частная
-
Детская акробатика в спортивном клубе Самбо 70От 5 до 6 лет От 2500 до 2500 руб Частная
-
Эстрадный танец в Танцевальной студии "Классные ребята"От 5 до 15 лет Частная
-
Студия танца "Вихрь" в фитнес-клубе "Седьмое небо"От 3 до 12 лет От 1700 до 1900 руб Частная
-
Детский танцевальный фитнес в фитнес-клубе "Start"От 5 до 18 лет От 300 до 2600 руб Частная
-
Детская хореография в студии ДеревоОт 3 до 18 лет От 450 до 4000 руб Частная
-
Направление "Club Dance" в фитнес-клубе "Седьмое небо"От 7 до 16 лет От 1700 до 1900 руб Частная
-
Mix dance в Танцевальном центре "Da Wings"От 3 до 18 лет От 350 до 2900 руб Частная
-
Детская хореография в СмайликеОт 3 до 10 лет От 350 до 2400 руб Частная
-
Детская хореография в спорткомплексе ГаваньОт 5 до 18 лет До 2000 руб Частная
Загрузка комментариев...