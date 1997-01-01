Брейк-данс в Семейном клубе "Шаги"

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Описание: на занятиях ребята учатся одному из танцевальных направлений хип-хопа.Брейк-данс - очень динамичный, популярный и завораживающий танец. С его помощью дети учатся импровизировать, развивают творческое мышление, чувство ритма и формируют собственный стиль.

Кроме того, заметна и другая польза от занятий брейк-дансом - ребенок развивает силу и выносливость, улучшает координацию своего тела, укрепляет мышцы, приводит их в тонус и развивает гибкость.

Стоимость: 2500 рублей в месяц (8 занятий). Разовое занятие - 350 рублей.

Возраст: от 7 до 16 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.