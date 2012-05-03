Cекция "Dance mix" в Детском клубе "Чемпион"

Информация

Описание: На занятиях детки работают у станка, занимаются хореографией, выполняют акробатические упражнения и упражнения, направленные на растяжку. Особое внимание уделяется умению красиво и уверенно двигаться.

Возраст: от 3,5-ти до 12-ти лет.

Продолжительность: 1 час.

Стоимость: от 3500 рублей

Преподаватели: Прозорова Александра, СК "Чемпион".

Форма: спортивная, приобретается самостоятельно.