Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Cекция "Dance mix" в Детском клубе "Чемпион"
Цена: От 3500
Возраст: 3.5 - 12 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, Вторая речка, ул. Чапаева, 5
Владивосток, Некрасовская, пр-т Партизанский, 44А
Информация
Описание: На занятиях детки работают у станка, занимаются хореографией, выполняют акробатические упражнения и упражнения, направленные на растяжку. Особое внимание уделяется умению красиво и уверенно двигаться.
Возраст: от 3,5-ти до 12-ти лет.
Продолжительность: 1 час.
Стоимость: от 3500 рублей
Преподаватели: Прозорова Александра, СК "Чемпион".
Форма: спортивная, приобретается самостоятельно.
-
Современный танец в студии "Adrenalin"От 7 до 14 лет От 2100 до 2100 руб Государственная
-
Детские танцы в Студии "Grand Diamond"От 3 до 9 лет От 300 до 2200 руб Частная
-
Спортивные бальные танцы в Студии "Траектория"От 3 до 18 лет От 2500 руб Частная
-
Детский танцевальный фитнес в фитнес-клубе "Start"От 5 до 18 лет От 300 до 2600 руб Частная
-
Хореография в Центре раннего развития "7 гномов"От 4 до 8 лет От 2500 руб Частная
-
Программа "Star Teen" в Танцевальной студии "Arte"От 7 до 14 лет До 3000 руб Частная
-
Детская хореография в студии ДеревоОт 3 до 18 лет От 450 до 4000 руб Частная
-
Хип-хоп в Танцевальной студии "D-motion"От 7 до 18 лет От 300 до 2200 руб Частная
-
Детская хореография в СмайликеОт 3 до 10 лет От 350 до 2400 руб Частная
-
Клубная латина в фитнес-клубе "Седьмое небо"От 7 до 13 лет От 1700 до 2000 руб Частная
Загрузка комментариев...