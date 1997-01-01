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        Центр детского футбола «Футболион»

        Центр детского футбола «Футболион»

        Количество преподавателей: 2
        Тел: <i></i>
        Спортивные игры
        Рейтинг: 8.2
        Цена: 600 - 3200
        Возраст: 3 - 8 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, район Вторая речка, ул. Чапаева, 5
        Информация

        Описание: на занятиях детям прививается любовь к футболу и здоровому образу жизни, спорту и позитивному мышлению с раннего возраста.

        Центр работает по методике Российского государственного университета физической культуры спорта, молодежи и туризма. Среди его выпускников свыше 140 олимпийских чемпионов Европы и мира. В их числе Лев Яшин, Ирина Роднина, Валерий Харламов, Павел Буре, Александр Овечкин и многие другие.

        Учебные программы продуманы так, что подойдут даже для самых маленьких начинающих спортсменов. Дети находятся под присмотром тренера и его помощника.

        На занятиях используется безопасный инвентарь — специальные облегчённые мячи, пластмассовые ворота во избежание травм.

        В ходе обучения ведется дневник достижений ребенка, по результатам подготовки организуются просмотры в футбольных клубах. Кроме того, организуются поездки в летние лагеря.

        Во время обучения у ребенка формируется командный дух и целеустремленность, улучшается координация движений и физическая форма, развиваются навыки общения, происходит социальная адаптация, появляется уверенность в себе.

        Возрастные группы:

        • 3-4 года — укрепление физической формы, знакомство с футболом, изучение моторики через игры;
        • 5-6 лет — изучение технических элементов, работа в команде, развитие лидерских качеств;
        • 7-8 лет — развитие логики и мышления при игре в футбол, работа над координацией, выносливостью и скоростью реакции.

        Стоимость занятий:

        • абонемент на месяц (8 тренировок) — 3200 рублей;
        • разовое посещение — 600 рублей.

        Продолжительность: 1 час.

        Частота занятий: 2 раза в неделю.

        Количество человек в группе: до 8 человек.

        Преподаватели: имеют образование в области спорта и физической подготовки, а также педагогическую специализацию.

        Залукаев Вячеслав Андреевич — главный тренер.

        Шаповалов Сергей Сергеевич — тренер младших и взрослых групп.

          Преподаватели секции

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