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Центр детского футбола «Футболион»
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Описание: на занятиях детям прививается любовь к футболу и здоровому образу жизни, спорту и позитивному мышлению с раннего возраста.
Центр работает по методике Российского государственного университета физической культуры спорта, молодежи и туризма. Среди его выпускников свыше 140 олимпийских чемпионов Европы и мира. В их числе Лев Яшин, Ирина Роднина, Валерий Харламов, Павел Буре, Александр Овечкин и многие другие.
Учебные программы продуманы так, что подойдут даже для самых маленьких начинающих спортсменов. Дети находятся под присмотром тренера и его помощника.
На занятиях используется безопасный инвентарь — специальные облегчённые мячи, пластмассовые ворота во избежание травм.
В ходе обучения ведется дневник достижений ребенка, по результатам подготовки организуются просмотры в футбольных клубах. Кроме того, организуются поездки в летние лагеря.
Во время обучения у ребенка формируется командный дух и целеустремленность, улучшается координация движений и физическая форма, развиваются навыки общения, происходит социальная адаптация, появляется уверенность в себе.
Возрастные группы:
- 3-4 года — укрепление физической формы, знакомство с футболом, изучение моторики через игры;
- 5-6 лет — изучение технических элементов, работа в команде, развитие лидерских качеств;
- 7-8 лет — развитие логики и мышления при игре в футбол, работа над координацией, выносливостью и скоростью реакции.
Стоимость занятий:
- абонемент на месяц (8 тренировок) — 3200 рублей;
- разовое посещение — 600 рублей.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
Преподаватели: имеют образование в области спорта и физической подготовки, а также педагогическую специализацию.
Залукаев Вячеслав Андреевич — главный тренер.
Шаповалов Сергей Сергеевич — тренер младших и взрослых групп.
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Стаж 4 годаОтзывов: 0Стаж 4 годаОтзывов: 0
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