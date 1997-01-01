Центр детского футбола «Футболион»

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Описание: на занятиях детям прививается любовь к футболу и здоровому образу жизни, спорту и позитивному мышлению с раннего возраста.

Центр работает по методике Российского государственного университета физической культуры спорта, молодежи и туризма. Среди его выпускников свыше 140 олимпийских чемпионов Европы и мира. В их числе Лев Яшин, Ирина Роднина, Валерий Харламов, Павел Буре, Александр Овечкин и многие другие.

Учебные программы продуманы так, что подойдут даже для самых маленьких начинающих спортсменов. Дети находятся под присмотром тренера и его помощника.

На занятиях используется безопасный инвентарь — специальные облегчённые мячи, пластмассовые ворота во избежание травм.

В ходе обучения ведется дневник достижений ребенка, по результатам подготовки организуются просмотры в футбольных клубах. Кроме того, организуются поездки в летние лагеря.

Во время обучения у ребенка формируется командный дух и целеустремленность, улучшается координация движений и физическая форма, развиваются навыки общения, происходит социальная адаптация, появляется уверенность в себе.

Возрастные группы:

3-4 года — укрепление физической формы, знакомство с футболом, изучение моторики через игры;

5-6 лет — изучение технических элементов, работа в команде, развитие лидерских качеств;

7-8 лет — развитие логики и мышления при игре в футбол, работа над координацией, выносливостью и скоростью реакции.

Стоимость занятий:

абонемент на месяц (8 тренировок) — 3200 рублей;

разовое посещение — 600 рублей.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.

Преподаватели: имеют образование в области спорта и физической подготовки, а также педагогическую специализацию.

Залукаев Вячеслав Андреевич — главный тренер.

Шаповалов Сергей Сергеевич — тренер младших и взрослых групп.