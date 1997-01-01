Черчение в школе "Archi"

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Описание: занятия по черчению направлены на подготовку ребят к экзаменам для поступления в вуз, программа подготовки включает в себя теоретическую часть и практические задания.

Черчение необходимо знать при сдаче вступительных экзаменов и обучении по специальностям: архитектура, дизайн архитектурной среды. Кроме того, все строительные и многие инженерные специальности также требуют владения в значительной степени данным предметом.

Стоимость: 2000 рублей в месяц, 500 рублей - разовое занятие.

Возраст: от 15 до 18 лет.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.