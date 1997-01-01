Черчение в школе "Archi"

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Адреса
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Владивосток, Центр, ул. Пушкинская, 8 , подъезд №3
- +7 (953) 228-11-50
Информация
Описание: занятия по черчению направлены на подготовку ребят к экзаменам для поступления в вуз, программа подготовки включает в себя теоретическую часть и практические задания.
Черчение необходимо знать при сдаче вступительных экзаменов и обучении по специальностям: архитектура, дизайн архитектурной среды. Кроме того, все строительные и многие инженерные специальности также требуют владения в значительной степени данным предметом.
Стоимость: 2000 рублей в месяц, 500 рублей - разовое занятие.
Возраст: от 15 до 18 лет.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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