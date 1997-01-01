Черлидинг в Cheer Club VL

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Адреса
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Владивосток, Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 103
- +7 (924) 331-13-90 , Алена Алексеевна, руководитель
- +7 (924) 436-03-86 , Марина Михайловна, тренер
Владивосток, Эгершельд, ул. Крыгина, 3
Информация
Основное: Занятия по черлидингу включают: элементы черлидинга, гимнастику, акробатику, хореографию, основы классики. Тренировки проходят согласно программе по черлидингу.
Возраст: с 5 лет.
Продолжительность занятия: 60 - 90 минут.
Стоимость: 2500 рублей.
Преподаватель: Покотило Марина Михайловна
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