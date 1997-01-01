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Черлидинг в Приморской федерации Черлидинга
Цена: 2800 - 2800
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Центр, ул. Уборевича, 20А , оф. 312
Владивосток, Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 30Г , Стадион "Строитель"
Информация
Описание: Танцы разных стилей, гимнастика, акробатика, работа с голосом. Проведение ежегодных соревнований по черлидингу, показательные номера.
Возраст: с 5 лет.
Продолжительность занятия: 60-90 минут.
Стоимость: 2800 руб.
Преподаватель: Ирина Юрьевна (Президент Федерации).
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