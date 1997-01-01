Читалка в Семейном клубе "Шаги"

Информация

Описание: в программу обучения помимо тренировки навыков чтения входит математика, знакомство с окружающим миром, работа с перессказами и много другое. На занятиях дети учатся не только читать, но и считать, писать, думать, а также узнают много нового об окружающем мире.

Стоимость:

2800 рублей в месяц (4 занятия) или 800 рублей за одно занятие при занятиях 1 раз в неделю;

3000 рублей в месяц (8 занятий) или 500 рублей за одно занятие при занятиях 2 раза в неделю.

Возраст: от 5 до 6 лет.

Продолжительность: от 1 до 1,5 часов.

Частота занятий: 1-2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 9 человек.