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Читалка в Семейном клубе "Шаги"
Цена: 500 - 3000
Возраст: 5 - 6 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Луговая, ул. Луговая, 49
- +7 (423) 280-33-62
Владивосток, Эгершельд, ул. Крыгина, 76
- +7 (423) 273-68-55
Информация
Описание: в программу обучения помимо тренировки навыков чтения входит математика, знакомство с окружающим миром, работа с перессказами и много другое. На занятиях дети учатся не только читать, но и считать, писать, думать, а также узнают много нового об окружающем мире.
Стоимость:
- 2800 рублей в месяц (4 занятия) или 800 рублей за одно занятие при занятиях 1 раз в неделю;
- 3000 рублей в месяц (8 занятий) или 500 рублей за одно занятие при занятиях 2 раза в неделю.
Возраст: от 5 до 6 лет.
Продолжительность: от 1 до 1,5 часов.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 9 человек.
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