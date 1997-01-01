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Цирковая студия "Шари-Вари" в клубе "Экзито"
Адреса
- +7 (423) 293-68-56
- +7 (423) 275-66-82
- +7 (914) 705-66-82
Информация
Описание: Детям преподается развивающая гимнастика с элементами акробатики, упражнения для развития гибкости позвоночника, укрепления шеи, коленного сустава и голеностопа. Развиваются такие навыки, как самостраховка при падениях, которая может уберечь ребенка от многих ненужных травм и ушибов, тренируется сила рук. Занятия включают в себя упражнения из гимнастики, танцевальной аэробики, жонглирования, эквилибристики. Дети делятся на возрастные группы.
Возраст: От 5-ти до 18-ти лет.
Расписание занятий:
Группа 5-6 лет: понедельник, среда пятница: 17:00-18:00.
Группа 7-12 лет: понедельник, среда пятница: 14:00-15:30; вторник, четверг: 9:30-11:00
Группа 12-17 лет: понедельник, среда пятница: 15:30-17:00.
Количество человек в группах: от 5 до 15 человек.
Продолжительность занятия: 1 - 1,5 часа.
Стоимость: от 1700 до 2700 руб. в месяц в зависимости от количества занятий.
Преподаватель: Федорченко Ольга Геннадьевна - профессиональный хореограф, художественный руководитель, стаж - более 20 лет.
Форма одежды: на первое время подойдет спортивная одежда, не сковывающая движения.
Дополнительные расходы: форма студии: шорты, майка (500 руб.) - приобретается по желанию родителей.
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