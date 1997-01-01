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        Цирковая студия "Шари-Вари" в клубе "Экзито"

        Цирковая студия "Шари-Вари" в клубе "Экзито"

        Цирковая студия
        Рейтинг: 6.8
        Цена: 1700 - 2700
        Возраст: 5 - 18 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, Чуркин, ул. Калинина, 230 стр. 2
        • +7 (423) 293-68-56
        • +7 (423) 275-66-82
        • +7 (914) 705-66-82
        Информация

        Описание: Детям преподается развивающая гимнастика с элементами акробатики, упражнения для развития гибкости позвоночника, укрепления шеи, коленного сустава и голеностопа. Развиваются такие навыки, как самостраховка при падениях, которая может уберечь ребенка от многих ненужных травм и ушибов, тренируется сила рук. Занятия включают в себя упражнения из гимнастики, танцевальной аэробики, жонглирования, эквилибристики. Дети делятся на возрастные группы.

        Возраст: От 5-ти до 18-ти лет.

        Расписание занятий: 

        Группа 5-6 лет: понедельник, среда пятница: 17:00-18:00.

        Группа 7-12 лет: понедельник, среда пятница: 14:00-15:30; вторник, четверг: 9:30-11:00

        Группа 12-17 лет: понедельник, среда пятница: 15:30-17:00.

        Количество человек в группах: от 5 до 15 человек.

        Продолжительность занятия: 1 - 1,5 часа.

        Стоимость: от 1700 до 2700 руб. в месяц в зависимости от количества занятий.

        Преподаватель: Федорченко Ольга Геннадьевна - профессиональный хореограф, художественный руководитель, стаж - более 20 лет.

        Форма одежды: на первое время подойдет спортивная одежда, не сковывающая движения.

        Дополнительные расходы: форма студии: шорты, майка (500 руб.) - приобретается по желанию родителей.

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