Цирковая студия "Шари-Вари" в клубе "Экзито"

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Описание: Детям преподается развивающая гимнастика с элементами акробатики, упражнения для развития гибкости позвоночника, укрепления шеи, коленного сустава и голеностопа. Развиваются такие навыки, как самостраховка при падениях, которая может уберечь ребенка от многих ненужных травм и ушибов, тренируется сила рук. Занятия включают в себя упражнения из гимнастики, танцевальной аэробики, жонглирования, эквилибристики. Дети делятся на возрастные группы.

Возраст: От 5-ти до 18-ти лет.

Расписание занятий:

Группа 5-6 лет: понедельник, среда пятница: 17:00-18:00.

Группа 7-12 лет: понедельник, среда пятница: 14:00-15:30; вторник, четверг: 9:30-11:00

Группа 12-17 лет: понедельник, среда пятница: 15:30-17:00.

Количество человек в группах: от 5 до 15 человек.

Продолжительность занятия: 1 - 1,5 часа.

Стоимость: от 1700 до 2700 руб. в месяц в зависимости от количества занятий.

Преподаватель: Федорченко Ольга Геннадьевна - профессиональный хореограф, художественный руководитель, стаж - более 20 лет.

Форма одежды: на первое время подойдет спортивная одежда, не сковывающая движения.

Дополнительные расходы: форма студии: шорты, майка (500 руб.) - приобретается по желанию родителей.