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Цирковая студия в Детском клубе "Спектрум"
Цена: Бесплатно
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 1
Адреса
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Владивосток, район Баляева, ул. Баляева, 46
- +7 (423) 220-67-21
Информация
Описание: занятия помогут раскрыть и развить таланты ребёнка, приобрести физическую силу, здоровье, пластичность, грациозность и хорошую координацию.
В программе:
- гимнастика,
- акробатика,
- хореография,
- эквилибристика,
- жонглирование.
Возраст: от 4 до 18 лет.
Стоимость: бесплатно.
Продолжительность: 2 часа (во время занятий входит перерыв на отдых - 15 минут).
Частота занятий: обучение проходит циклично, периодичность - 3 года. В первый год обучения занятия проходят 2 раза в неделю, во второй и третий год обучения - 3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 15 человек.
Преподаватели: Зайцева Светлана Васильевна.
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