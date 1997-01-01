Цирковая студия в Детском клубе "Спектрум"

Информация

Описание: занятия помогут раскрыть и развить таланты ребёнка, приобрести физическую силу, здоровье, пластичность, грациозность и хорошую координацию.

В программе:

гимнастика,

акробатика,

хореография,

эквилибристика,

жонглирование.

Возраст: от 4 до 18 лет.

Стоимость: бесплатно.

Продолжительность: 2 часа (во время занятий входит перерыв на отдых - 15 минут).

Частота занятий: обучение проходит циклично, периодичность - 3 года. В первый год обучения занятия проходят 2 раза в неделю, во второй и третий год обучения - 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 15 человек.

Преподаватели: Зайцева Светлана Васильевна.