Направление "Club Dance" в фитнес-клубе "Седьмое небо"

Информация

Описание: занятия современными клубными танцами включают в себя упражнения на развитие гибкости и пластичности, координацию движений, ловкость и внимательность. Ребята учатся работать в коллективе, избавляются от застенчивости и начинают уверено двигаться под музыку. Танцы также помогают ребенку оставаться в хорошей физической форме, что положительно сказывается на здоровье.

В программу обучения включены такие популярные танцевальные направления, как Hip-Hop, R&B, Break Dance, Funk и многие другие. Ребята разучивают движения, которые в дальнейшем объединяются в связки и танцевальные номера.

Стоимость: от 1700 (8 занятий) до 1900 (12 занятий) рублей в месяц.

Возраст: от 7 до 16 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 15 человек.

Форма одежды: удобная, не сковывающая движений.

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