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Направление "Club Dance" в фитнес-клубе "Седьмое небо"
Адреса
- +7 (423) 257-58-48 , администратор
- +7 (423) 295-37-70 , директор
Информация
Описание: занятия современными клубными танцами включают в себя упражнения на развитие гибкости и пластичности, координацию движений, ловкость и внимательность. Ребята учатся работать в коллективе, избавляются от застенчивости и начинают уверено двигаться под музыку. Танцы также помогают ребенку оставаться в хорошей физической форме, что положительно сказывается на здоровье.
В программу обучения включены такие популярные танцевальные направления, как Hip-Hop, R&B, Break Dance, Funk и многие другие. Ребята разучивают движения, которые в дальнейшем объединяются в связки и танцевальные номера.
Стоимость: от 1700 (8 занятий) до 1900 (12 занятий) рублей в месяц.
Возраст: от 7 до 16 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 15 человек.
Форма одежды: удобная, не сковывающая движений.
Преподаватель:
- Ирина Иващук;
- Андрей Урываев;
- Виктория Акулова.
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