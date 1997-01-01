Cовременные танцы в Школе "Diva-dance"

Информация

Описание: Индивидуальный подход, современные методики, разнообразная программа обучения. Танцы развивают чувство ритма и пластику движений; позволяют телу быть подтянутым и гибким. В студии учат танцевать в самых разных современных стилях: Jazz-funk, Dancehall, House Dance, Hip-Hop, Jazz-Modern, Lady dance. Преподают также основы классической хореографии. Дети принимают участие в концертах и конкурсах.

Возраст: от 12-ти до 16-ти лет.

Расписание занятий: понедельник, среда, пятница: 16:30-17:30.

Продолжительность: 1 час.

Стоимость: 2800 руб. в месяц/12 занятий.

Количество человек в группах: от 5 до 15.

Преподаватели: Художественный руководитель – Крашенинникова Елена Викторовна.

Форма: спортивная, не сковывающая движений, одежда, приобретается самостоятельно.