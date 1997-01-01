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Дайдо-дзюку для девочек в Центре спортивной подготовки
Адреса
- +7 (423) 240-17-05
Информация
Описание: дайдо-дзюку - это эффективный синтез бокса, карате кекусинкай, дзюдо и самбо. Польза этого вида боевого искусства заключается в сочетание общей физической подготовки с сильной гимнастической базой, а также ударными элементами и борьбой. Такие навыки владения телом помогаю спортсмену чувствовать себя уверенно не только во время соревнований, но и в конфликтных ситуациях на улице.
Тренировки проходят с высокой степенью безопасности. Во время занятий обязательно используется защитная экипировка – защитный шлем, специальные перчатки, защитные накладки на голень и грудь. Все приемы совершаются на специальных матах – татами.
Занятия помогут девочкам научиться постоять за себя, привести свое тело в хорошую физическую форму, развить гибкость и сформировать сильный характер.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 7 до 18 лет. Занятия проходят в возрастных группах, сформированных по уровню подготовки.
Продолжительность: от 1,5 до 2 часов.
Частота занятий: от 3 раз в неделю. Чем выше и профессиональныее уровень подготовки, тем чаще проходят занятия.
Количество человек в группе: 20-25 человек в начинающих группах, в профессиональных группах количество участников меньше.
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