Дайдо-дзюку для девочек в Центре спортивной подготовки

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Описание: дайдо-дзюку - это эффективный синтез бокса, карате кекусинкай, дзюдо и самбо. Польза этого вида боевого искусства заключается в сочетание общей физической подготовки с сильной гимнастической базой, а также ударными элементами и борьбой. Такие навыки владения телом помогаю спортсмену чувствовать себя уверенно не только во время соревнований, но и в конфликтных ситуациях на улице.

Тренировки проходят с высокой степенью безопасности. Во время занятий обязательно используется защитная экипировка – защитный шлем, специальные перчатки, защитные накладки на голень и грудь. Все приемы совершаются на специальных матах – татами.

Занятия помогут девочкам научиться постоять за себя, привести свое тело в хорошую физическую форму, развить гибкость и сформировать сильный характер.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 7 до 18 лет. Занятия проходят в возрастных группах, сформированных по уровню подготовки.

Продолжительность: от 1,5 до 2 часов.

Частота занятий: от 3 раз в неделю. Чем выше и профессиональныее уровень подготовки, тем чаще проходят занятия.

Количество человек в группе: 20-25 человек в начинающих группах, в профессиональных группах количество участников меньше.