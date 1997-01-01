Творческий кружок "Гинкго" в клубе "Юность"

Поиск кружков и секций во Владивостоке
Кружки и секции Преподаватели

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка

Категории
Несколько найденных категорий:
    Несколько найденных подкатегорий:
      Несколько найденных секций:
        Поиск не дал результатов.
        • Любая категория
        • Автодело
        • Автоспорт
        • Аквааэробика
        • Акробатика
        • Актерское мастерство
        • Арт-терапия
        • Архитектура
        • Аэробика
        • Блогинг
        • Боевые искусства
        • Верховая езда
        • Визаж
        • Вожатство и волонтерство
        • Гимнастика
        • Горные лыжи
        • Графика
        • Гребля
        • Декоративно-прикладное искусство
        • Дизайн
        • Живопись
        • Журналистка
        • Изобразительное искусство
        • Иностранные языки
        • Йога
        • Картинг
        • КВН
        • Кино и телевидение
        • Компьютер
        • Конструирование
        • Коньки
        • Краеведение
        • Кулинария
        • Легкая атлетика
        • Лепка
        • Логоритмика
        • Математика
        • Мелкая моторика
        • Ментальная арифметика
        • Мода
        • Моделирование
        • Морское дело
        • Морское многоборье
        • Музыка
        • Мультипликация
        • Настольный теннис
        • Начально-техническое моделирование
        • Общая физическая подготовка
        • Ораторское искусство
        • Оригами
        • Парусный спорт
        • Патриотизм
        • Пауэрлифтинг
        • Первая помощь
        • Плавание
        • Подготовка к ЕГЭ
        • Подготовка к ОГЭ
        • Подготовка к школе
        • Пожарно-прикладной вид занятий
        • Программирование
        • Профориентация
        • Прыжки на батуте
        • Психология
        • Радиосвязь
        • Развитие детей
        • Развитие интеллекта
        • Развитие речи
        • Ремесло
        • Ритмика
        • Робототехника
        • Рукоделие
        • Русский язык
        • Синхронное плавание
        • Скалолазание
        • Скорочтение
        • Сноуборд
        • Современная хореография
        • Спорт
        • Спортивные игры
        • Стрельба
        • Танцы
        • Творчество
        • Театр
        • Теннис
        • Туризм
        • Тяжелая атлетика
        • Фехтование
        • Фигурное катание
        • Физика
        • Физическое развитие
        • Филология и лингвистика
        • Фитнес
        • Флористика
        • Фольклор
        • Фотография
        • Химия
        • Цирковая студия
        • Черчение
        • Чирлидинг
        • Шахматы
        • Экология
        • Эстетика
        • Этикет
        Творческий кружок "Гинкго" в клубе "Юность"

        Творческий кружок "Гинкго" в клубе "Юность"

        Творчество
        Рейтинг: 6.6
        Цена: Бесплатно
        Возраст: 5 - 15 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, район Центр, ул. Пушкинская, 6
        • +7 (423) 226-57-44
        • +7 (950) 284-89-98 , WhatsApp
        Информация

        Описание: на занятиях ребята занимаются рисованием в различных техниках, в обучении используются разнообразные материалы: восковые мелки, пастель, гуашь, акварель, цветные карандаши, применяются всевозможные способы декорирования работ и многое другое.

        Помимо изучения основ рисунка и живописи на уроках дети учатся лепить из пластилина, клеить аппликации, складывать оригами, мастерить поделки из природных материалов, таких, как сухие листья, семена растений, веточки, песок или камешки. Ребята учатся создавать шедевры из самых обычных вещей.

        Кроме того, на отдельных занятиях можно овладеть мастерством кройки и шитья. Научиться держать иголку, пришивать пуговицы, делать  забавные игрушки из носочков или шить на машинке.

        Все работы ребёнок забирает с собой. Лучшие работы с согласия ребенка и родителей могут быть оформлены и помещены на стенды в клубе. Также у ребят есть возможность участвовать в городских конкурсах рисунка, дизайна и многих других.

        Самое главное в обучении - это развитие у детей способности к творчеству. Обучаясь основам изобразительного искусства, начиная с простого умения держать кисть, ребенок развивает в себе свободное мышление, способность видеть и создавать прекрасное, выражать себя и своё отношение к миру через искусство.

        Стоимость: бесплатно.

        Возраст: от 5 до 15 лет.

        Продолжительность: 2 часа.

        Частота занятий: 2 раза в неделю.

        Преподаватели: Василины Леонидовны Мазур - опытный педагог, художник и дизайнер.

          Загрузка комментариев...