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Творческий кружок "Гинкго" в клубе "Юность"
Адреса
- +7 (423) 226-57-44
- +7 (950) 284-89-98 , WhatsApp
Информация
Описание: на занятиях ребята занимаются рисованием в различных техниках, в обучении используются разнообразные материалы: восковые мелки, пастель, гуашь, акварель, цветные карандаши, применяются всевозможные способы декорирования работ и многое другое.
Помимо изучения основ рисунка и живописи на уроках дети учатся лепить из пластилина, клеить аппликации, складывать оригами, мастерить поделки из природных материалов, таких, как сухие листья, семена растений, веточки, песок или камешки. Ребята учатся создавать шедевры из самых обычных вещей.
Кроме того, на отдельных занятиях можно овладеть мастерством кройки и шитья. Научиться держать иголку, пришивать пуговицы, делать забавные игрушки из носочков или шить на машинке.
Все работы ребёнок забирает с собой. Лучшие работы с согласия ребенка и родителей могут быть оформлены и помещены на стенды в клубе. Также у ребят есть возможность участвовать в городских конкурсах рисунка, дизайна и многих других.
Самое главное в обучении - это развитие у детей способности к творчеству. Обучаясь основам изобразительного искусства, начиная с простого умения держать кисть, ребенок развивает в себе свободное мышление, способность видеть и создавать прекрасное, выражать себя и своё отношение к миру через искусство.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 5 до 15 лет.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Преподаватели: Василины Леонидовны Мазур - опытный педагог, художник и дизайнер.
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