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Декоративно-прикладное творчество в МАУ ДО "Центринформ"
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Описание: занятия помогают выявить детские таланты, а также развить творческе способности через знакомство и вовлечение их в занятия декоративно-прикладным творчеством. В основу программы положена идея развития познавательной и креативной сфер обучающихся, их способности образно мыслить и практически воспроизводить свой замысел средствами декоративно-прикладного творчества.
Программа позволяет детям научиться создавать поделки из природных и бросовых материалов, бумаги, картона, пластиковых материалов, работать с волокнистыми материалами, верёвками, тканью, кожей, красками, инструментами (ножницы, резак, клеящий пистолет, тампоны для краски и др.), а также овладеть смешанными техниками.
Стоимость: бесплатно. Также есть дополнительные платные занятия для углубленного изучения предмета, посещаются по желанию.
Возраст: от 6 до 15 лет.
Продолжительность: 2 часа (в план занятия включены перерывы для физических разминок, упражнений для зрения и снятия усталости).
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 15 до 25 человек. В индивидуальных платных группах - от 5 до 10 человек.
Преподаватель: Потопяк Александр Владимирович - архитектор, педагог второй квалификационной категории со стажем преподавания - 27 лет.
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Стаж 29 летОтзывов: 0Стаж 29 летОтзывов: 0
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