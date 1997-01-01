Декоративно-прикладное творчество в МАУ ДО "Центринформ"

Информация

Описание: занятия помогают выявить детские таланты, а также развить творческе способности через знакомство и вовлечение их в занятия декоративно-прикладным творчеством. В основу программы положена идея развития познавательной и креативной сфер обучающихся, их способности образно мыслить и практически воспроизводить свой замысел средствами декоративно-прикладного творчества.

Программа позволяет детям научиться создавать поделки из природных и бросовых материалов, бумаги, картона, пластиковых материалов, работать с волокнистыми материалами, верёвками, тканью, кожей, красками, инструментами (ножницы, резак, клеящий пистолет, тампоны для краски и др.), а также овладеть смешанными техниками.

Стоимость: бесплатно. Также есть дополнительные платные занятия для углубленного изучения предмета, посещаются по желанию.

Возраст: от 6 до 15 лет.

Продолжительность: 2 часа (в план занятия включены перерывы для физических разминок, упражнений для зрения и снятия усталости).

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 15 до 25 человек. В индивидуальных платных группах - от 5 до 10 человек.

Преподаватель: Потопяк Александр Владимирович - архитектор, педагог второй квалификационной категории со стажем преподавания - 27 лет.