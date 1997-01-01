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Декупаж в Центре учебной подготовки "Формула"
Цена: От 3900
Возраст: 7 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 103
- +7 (423) 293-85-38
- +7 (924) 000-04-44
Владивосток, район Луговая, ул. Луговая, 30
- +7 (423) 293-85-38
- +7 (924) 000-05-55
Информация
Описание: на занятиях ребята учатся делать уникальные вещи своими руками, осваивают различные техники декорирования предметов, создают красивые предметы, которыми можно украсить дом. Ребята научатся делать элементы декора для любых праздников, радовать себя и близких, дарить и делать оригинальные украшения для дома и души, а также узнают основы композиции и правила сочетания цветов.
Стоимость: 3900 рублей в месяц (продолжительность обучения - 2 месяца).
Возраст: от 7 до 17 лет.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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