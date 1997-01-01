Декупаж в Центре учебной подготовки "Формула"

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Описание: на занятиях ребята учатся делать уникальные вещи своими руками, осваивают различные техники декорирования предметов, создают красивые предметы, которыми можно украсить дом. Ребята научатся делать элементы декора для любых праздников, радовать себя и близких, дарить и делать оригинальные украшения для дома и души, а также узнают основы композиции и правила сочетания цветов.

Стоимость: 3900 рублей в месяц (продолжительность обучения - 2 месяца).

Возраст: от 7 до 17 лет.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.