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Детская хореография в школе "Street Art"
Цена: 1800 - 1800
Возраст: 3 - 6 лет
Отзывов: 2
Адреса
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Владивосток, Центр, ул. Светланская, 147
- +7 (423) 271-59-67
- +7 (914) 965-88-28
Информация
Описание: В программе: ритмика, хореография, растяжка, постановка танцев.
Возраст: от 3-х до 6-ти лет.
Продолжительность: 1 час.
Стоимость: 1800 руб. в месяц.
Преподаватель: Клеопова Юлия Игоревна - хореограф.
Форма: приобретается самостоятельно.
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