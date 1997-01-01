Детская хореография в Смайлике

Информация

Описание: Развивающий центр "Смайлик" ведет занятия по классической хореографии для детей от 3,5 лет. Программа направлена на своевременное формирование двигательных навыков и умений, упражнения на растяжку, а также на развитие мышечной силы и координации движений.

Возраст: с 3,5 лет.

Продолжительность занятия: 60 мин.

Стоимость: разовое занятие - 350 руб., абонемент на 8 занятий - 2400 руб.

Преподаватель: мастер спорта по художественной гимнастике Герасимова Александра.

Форма: приобретается самостоятельно: купальник, балетки/носочки.