Детская хореография в Смайлике

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, Третья рабочая, пр-т Красного Знамени, 117д
- +7 (423) 277-26-33
- +7 (914) 707-26-33
- +7 (914) 652-51-32
Информация
Описание: Развивающий центр "Смайлик" ведет занятия по классической хореографии для детей от 3,5 лет. Программа направлена на своевременное формирование двигательных навыков и умений, упражнения на растяжку, а также на развитие мышечной силы и координации движений.
Возраст: с 3,5 лет.
Продолжительность занятия: 60 мин.
Стоимость: разовое занятие - 350 руб., абонемент на 8 занятий - 2400 руб.
Преподаватель: мастер спорта по художественной гимнастике Герасимова Александра.
Форма: приобретается самостоятельно: купальник, балетки/носочки.
-
Детская школа танца Студии "Diva Dance"От 5 до 10 лет От 2000 до 2000 руб Частная
-
Кружок "Кенгуру" в Детском клубе "Орленок"От 4 до 6 лет От 1600 руб Государственная
-
Mix dance в Танцевальном центре "Da Wings"От 3 до 18 лет От 350 до 2900 руб Частная
-
Хореография для детей в спортивном клубе БратОт 3 до 6 лет От 1200 до 1500 руб Частная
-
Танцы в Семейном клубе "Шаги"От 7 до 13 лет От 400 до 2500 руб Частная
-
Спортивные бальные танцы в Школе "Торнадо-Дэнс"От 3 до 18 лет От 3000 руб Частная
-
Современная хореография в Студии "Beauty"От 8 до 12 лет От 1600 до 1600 руб Частная
-
Танцевальная студия в Фитнес-центре "V&P"От 3 до 9 лет От 350 до 6600 руб Частная
-
Танцевальный кружок в Детском клубе им. ЛазоОт 6 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
Танцевальный кружок в Детском клубе "Виктория"От 4 до 18 лет Бесплатно Государственная
Загрузка комментариев...