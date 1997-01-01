Детская хореография в спорткомплексе Гавань

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Адреса
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Владивосток, Эгершельд, ул. Крыгина, 3 , 1-й этаж
- +7 (423) 249-73-22 , ресепшн
- +7 (423) 249-74-72 , приемная
- +7 (423) 249-62-78 , бассейн
- +7 (423) 249-71-14 , тренажерный зал
Информация
Описание: Занятия включают общую физическую подготовку, элементы классической хореографии, партерную пластику (растяжку), акробатику, развитие музыкального слуха, развитие воображения.
Возраст: От 5-ми до 18-ти лет.
Продолжительность занятия: 1 час.
Стоимость: до 2000 руб. в месяц.
Преподаватель: Измайлова Юлия - хореограф.
Форма: приобретается самостоятельно.
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