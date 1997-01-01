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Детская хореография в Студии "Beauty"
Цена: 1600 - 1600
Возраст: 3 - 4 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Баляева, ул. Сабанеева, 15А
- +7 (423) 248-44-45
Информация
Описание: В программе: хореография, гимнастика, акробатика и растяжка.
Возраст: от 3-х до 4-х лет.
Продолжительность: 1 час.
Стоимость: 1600 руб. в месяц.
Преподаватели: Николаева Мария - хореограф.
Форма: приобретается самостоятельно.
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