Детская хореография в студии Дерево

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 103
- +7 (423) 274-51-07
- +7 (914) 704-51-07
Информация
Описание: Театрально-хореографическая студия "Дерево" ведет группы по хореографии. Запись осуществляется лично.
В программе обучения:
Хореография - классическая, эстрадная, джаз, модерн, хип-хоп.
Развивающие занятия - актерское мастерство, вокал, риторика, стихосложение, английский язык, характерная импровизация, акробатика.
Возраст: с 3 лет. Дети с 9 лет занимаются в старшей группе балета "Алетейя".
Продолжительность занятия: 60 мин.
Стоимость: разовое занятие - 450 руб., абонемент на 12 занятий (3 раза в неделю, понедельник-среда-пятница или вторник-четверг-суббота - 4000 руб.).
Преподаватель: мастер спорта по художественной гимнастике Герасимова Александра.
Форма: приобретается самостоятельно: купальник, балетки/носочки.
-
Хореография в Центре раннего развития "7 гномов"От 4 до 8 лет От 2500 руб Частная
-
Брейк данс в Детском центре "Фристайл"От 7 до 18 лет От 1800 до 1800 руб Частная
-
Zumba for kids в Танцевальном центре "Da Wings"От 3 до 18 лет От 350 до 2900 руб Частная
-
Клубные танцы в стиле латина в Студии "Держи ритм"От 7 до 14 лет От 300 до 2000 руб Частная
-
Художественная гимнастика с элементами современного танца в Танцевальном центре "Da Wings"От 3 до 18 лет От 350 до 2900 руб Частная
-
Брейк данс в Краевом доме физкультурыОт 7 до 16 лет Частная
-
Творческая студия для детей "Империя детства"От 3 до 14 лет От 4500 до 4500 руб Частная
-
Танцы для детей в студии "Brilliant's"От 4 до 15 лет От 1800 до 5500 руб Частная
-
Поколение "Next" в Студии танца "Grand Diamond"От 12 до 16 лет От 1800 до 2200 руб Частная
-
Танцевальный кружок в Детском клубе "Виктория"От 4 до 18 лет Бесплатно Государственная
Загрузка комментариев...