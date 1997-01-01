Детская хореография в студии Дерево

Информация

Описание: Театрально-хореографическая студия "Дерево" ведет группы по хореографии. Запись осуществляется лично.

В программе обучения:

Хореография - классическая, эстрадная, джаз, модерн, хип-хоп.

Развивающие занятия - актерское мастерство, вокал, риторика, стихосложение, английский язык, характерная импровизация, акробатика.

Возраст: с 3 лет. Дети с 9 лет занимаются в старшей группе балета "Алетейя".

Продолжительность занятия: 60 мин.

Стоимость: разовое занятие - 450 руб., абонемент на 12 занятий (3 раза в неделю, понедельник-среда-пятница или вторник-четверг-суббота - 4000 руб.).

Преподаватель: мастер спорта по художественной гимнастике Герасимова Александра.

Форма: приобретается самостоятельно: купальник, балетки/носочки.