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Детская хореография в Студии "Tequila Jazz"
Цена: 1500 - 1500
Возраст: 4 - 6 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Чуркин, ул. Вязовая, 1
Информация
Описание: навыки и умения, которые вырабатываются и прививаются ребенку во время занятий хореографией, пригодятся ему не только на тренировках, но и в дальнейшей жизни. Танцевальные занятия способствуют улучшению музыкального слуха, более глубокому пониманию и чувствованию звуков и мелодий. Хореография развивает в ребенке умение чувствовать прекрасное, помогает приобрести правильную, легкую и грациозную походку.
Занятия хореографией помогут:
- сформировать правильную осанку;
- развить гибкость с помощью упражнений на растяжку;
- прививить любовь к спорту и физическим упражнениям;
- развить уверенность в себе;
- развить пластику, легкость, координацию и непринужденность движений, а также чувство такта и ритма;
- дать толчок творческому потенциалу и его развитию;
- выработать дисциплинированность, ответственность, самостоятельность и трудолюбие.
Стоимость: 1500 рублей в месяц (12 занятий).
Возраст: от 4 до 6 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 15 человек.
Форма: приобретается самостоятельно.
Преподаватели: Пащенко Маргарита - хореограф.
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