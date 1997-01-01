Детская хореография в Студии "Tequila Jazz"

Информация

Описание: навыки и умения, которые вырабатываются и прививаются ребенку во время занятий хореографией, пригодятся ему не только на тренировках, но и в дальнейшей жизни. Танцевальные занятия способствуют улучшению музыкального слуха, более глубокому пониманию и чувствованию звуков и мелодий. Хореография развивает в ребенке умение чувствовать прекрасное, помогает приобрести правильную, легкую и грациозную походку.

Занятия хореографией помогут:

сформировать правильную осанку;

развить гибкость с помощью упражнений на растяжку;

прививить любовь к спорту и физическим упражнениям;

развить уверенность в себе;

развить пластику, легкость, координацию и непринужденность движений, а также чувство такта и ритма;

дать толчок творческому потенциалу и его развитию;

выработать дисциплинированность, ответственность, самостоятельность и трудолюбие.

Стоимость: 1500 рублей в месяц (12 занятий).

Возраст: от 4 до 6 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 15 человек.

Форма: приобретается самостоятельно.

Преподаватели: Пащенко Маргарита - хореограф.