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        Детская хореография в Танцевальном центре "Этажи"

        Детская хореография в Танцевальном центре "Этажи"

        Количество преподавателей: 5
        Танцы
        Рейтинг: 8.3
        Цена: 3000 - 3700
        Возраст: 3 - 14 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, Центр, ул. Светланская, 29 , вход в арку
        • +7 (423) 207-92-07
        Информация

        Описание: Занятия проводятся на базе Танцевального центра "Этажи", Детской Театрально-Хореографической Студии «Бродвей». 

        Программа обучения составлена исходя из возраста детей, а также соответствует потребностям каждого возраста:

        Занятия с малышами (3-4 года) проводятся три раза в неделю по часу: детки в игровой форме знакомятся со своим телом, учатся понимать где правая, где левая ручка/ножка, учатся слышать музыку, ритм и обучаются базовым движениям, развивающим координацию ребенка и его понимание тела в пространстве. Дети также знакомятся с основами классического танца, учатся базовой акробатике, даются упражнения на растяжку.

        Занятия с детьми 5-6 лет проводятся три раза в неделю по полтора часа:  дети занимаются хореографией  и уже начинают пробовать различные танцевальные стили - классический танец, джаз-модерн, африканский танец и хип-хоп.

        Дети 7-9 лет, 10-11, 12-14 лет, занимаются также три (некоторые группы четыре) раза в неделю по полтора или два часа. Основой их хореографического воспитания является джаз-модерн, к обязательной программе также относятся классический танец, африканский танец и хип-хоп.

        Возраст: от 3-х до 14-ти лет.

        Расписание занятий, преподаватели и стоимость: важное условие - приходить за 15 минут до начала занятия.

        3-4 года, преподаватель Кузьмина Алина, стоимость обучения - 3000 руб:
        Вторник, четверг с 18:30 до 19:30, суббота с 9:30 до 10:30.

        3-4 года, НОВАЯ ГРУППА, НОВЫЙ НАБОР, преподаватель Пономарёва Светлана, стоимость обучения – 3000 руб:
        Понедельник, среда и пятница с 17:00 до 18:00.

        5-6 лет, НОВАЯ ГРУППА, преподаватель Кузьмина Алина, стоимость обучения - 3000 руб:
        Вторник, четверг с 19:30 до 20:30, суббота с 16:00 до 17:00.

        5-7 лет, преподаватель Пономарёва Светлана, стоимость обучения – 3700 руб:
        Понедельник, среда и пятница с 18:00 до 19:30.

        7-8 лет (закрытая группа, набор детей только с хореографической подготовкой), преподаватель Каневская Софья, стоимость обучения – 4600 руб:
        Вторник, четверг с 17:30 до 19:30, пятница с  19:30 до 21:30, суббота - классический танец (доплата, время уточняется).

        8-10 лет (закрытая группа, набор детей только с хореографической подготовкой), преподаватель Куделина Жанна, стоимость обучения – 4600 руб:
        Понедельник, среда, пятница с 17:00 до 19:00, суббота - классический танец (доплата, время уточняется).

        9-11 лет, утренняя группа, преподаватель Аксючиц Алина, стоимость обучения – 3700 руб:
        Вторник, четверг, суббота с 10:00 до 11:30.

        9-12 лет, обеденная группа, преподаватель Аксючиц Алина, стоимость обучения - 3700 руб:
        Вторник, четверг с 15:00 до 16:30, суббота с 10:00 до 11:30.

        13-14 лет, преподаватель Аксючиц Алина, стоимость обучения – 3700 руб:
        Понедельник, среда, пятница в 15:00 до 16:30.

        Продолжительность: 1-2 часа.

        Стоимость: от 3000 до 3700 руб. в месяц.

        Форма одежды: 

        Класс хореографии, джаз-модерн, балет: 

        • Чёрные лосины, чёрные купальники, белые носочки, балетки для девочек.
        • Черные шорты/велосипедки, чёрная футболка/майка, белые носочки, балетки для мальчиков.

        Хип-хоп класс: 

        • Широкие спортивные штаны, футболки, кроссовки.

        Афро класс:

        • Чёрные лосины, чёрные купальники, босиком для девочек
        • Черные шорты/велосипедки, чёрная футболка/майка, босиком для девочек.

        Длинные волосы должны быть заплетены в хвост или шишку. Короткие волосы нужно убрать с лица и заколоть. Запрещено ношение ювелирных украшений и бижутерии. 

        Дополнительные расходы: студия регулярно выступает на танцевальных мероприятиях, костюмы шьются за счет родителей.

          Преподаватели секции

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