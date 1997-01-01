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Детская хореография в Танцевальном центре "Этажи"
Адреса
- +7 (423) 207-92-07
Информация
Описание: Занятия проводятся на базе Танцевального центра "Этажи", Детской Театрально-Хореографической Студии «Бродвей».
Программа обучения составлена исходя из возраста детей, а также соответствует потребностям каждого возраста:
Занятия с малышами (3-4 года) проводятся три раза в неделю по часу: детки в игровой форме знакомятся со своим телом, учатся понимать где правая, где левая ручка/ножка, учатся слышать музыку, ритм и обучаются базовым движениям, развивающим координацию ребенка и его понимание тела в пространстве. Дети также знакомятся с основами классического танца, учатся базовой акробатике, даются упражнения на растяжку.
Занятия с детьми 5-6 лет проводятся три раза в неделю по полтора часа: дети занимаются хореографией и уже начинают пробовать различные танцевальные стили - классический танец, джаз-модерн, африканский танец и хип-хоп.
Дети 7-9 лет, 10-11, 12-14 лет, занимаются также три (некоторые группы четыре) раза в неделю по полтора или два часа. Основой их хореографического воспитания является джаз-модерн, к обязательной программе также относятся классический танец, африканский танец и хип-хоп.
Возраст: от 3-х до 14-ти лет.
Расписание занятий, преподаватели и стоимость: важное условие - приходить за 15 минут до начала занятия.
3-4 года, преподаватель Кузьмина Алина, стоимость обучения - 3000 руб:
Вторник, четверг с 18:30 до 19:30, суббота с 9:30 до 10:30.
3-4 года, НОВАЯ ГРУППА, НОВЫЙ НАБОР, преподаватель Пономарёва Светлана, стоимость обучения – 3000 руб:
Понедельник, среда и пятница с 17:00 до 18:00.
5-6 лет, НОВАЯ ГРУППА, преподаватель Кузьмина Алина, стоимость обучения - 3000 руб:
Вторник, четверг с 19:30 до 20:30, суббота с 16:00 до 17:00.
5-7 лет, преподаватель Пономарёва Светлана, стоимость обучения – 3700 руб:
Понедельник, среда и пятница с 18:00 до 19:30.
7-8 лет (закрытая группа, набор детей только с хореографической подготовкой), преподаватель Каневская Софья, стоимость обучения – 4600 руб:
Вторник, четверг с 17:30 до 19:30, пятница с 19:30 до 21:30, суббота - классический танец (доплата, время уточняется).
8-10 лет (закрытая группа, набор детей только с хореографической подготовкой), преподаватель Куделина Жанна, стоимость обучения – 4600 руб:
Понедельник, среда, пятница с 17:00 до 19:00, суббота - классический танец (доплата, время уточняется).
9-11 лет, утренняя группа, преподаватель Аксючиц Алина, стоимость обучения – 3700 руб:
Вторник, четверг, суббота с 10:00 до 11:30.
9-12 лет, обеденная группа, преподаватель Аксючиц Алина, стоимость обучения - 3700 руб:
Вторник, четверг с 15:00 до 16:30, суббота с 10:00 до 11:30.
13-14 лет, преподаватель Аксючиц Алина, стоимость обучения – 3700 руб:
Понедельник, среда, пятница в 15:00 до 16:30.
Продолжительность: 1-2 часа.
Стоимость: от 3000 до 3700 руб. в месяц.
Форма одежды:
Класс хореографии, джаз-модерн, балет:
- Чёрные лосины, чёрные купальники, белые носочки, балетки для девочек.
- Черные шорты/велосипедки, чёрная футболка/майка, белые носочки, балетки для мальчиков.
Хип-хоп класс:
- Широкие спортивные штаны, футболки, кроссовки.
Афро класс:
- Чёрные лосины, чёрные купальники, босиком для девочек
- Черные шорты/велосипедки, чёрная футболка/майка, босиком для девочек.
Длинные волосы должны быть заплетены в хвост или шишку. Короткие волосы нужно убрать с лица и заколоть. Запрещено ношение ювелирных украшений и бижутерии.
Дополнительные расходы: студия регулярно выступает на танцевальных мероприятиях, костюмы шьются за счет родителей.
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Стаж 12 летОтзывов: 1Стаж 12 летОтзывов: 0
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Стаж 12 летОтзывов: 14Стаж 12 летОтзывов: 0
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Стаж 9 летОтзывов: 2Стаж 9 летОтзывов: 0
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Стаж 6 летОтзывов: 0Стаж 6 летОтзывов: 0
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