Хореография в Танцевальной студии "Dance Family"

Информация

Описание: занятия хореографией способствуют гармоничному развитию ребенка как физически, так и личностно. Во время работы над телом и движениями стабилизируется и нервная система ребенка. Кроме того, происходит развитие творческих способностей, улучшается эмоциональное состояние, появляется уверенность в себе.

Танцы способствуют развитию музыкального слуха, чувства ритма, а также координации и гибкости. У ребенка формируется хорошая правильная осанка, изящная фигура, плавные уверенные движения.

Стоимость:

абонемент на 8 занятий в месяц - 2000 рублей;

абонемент на 12 занятий в месяц - 2500 рублей;

разовое занятие - 300 рублей.

Возрастные группы:

от 4 до 6 лет;

от 7 до 9 лет;

от 10 лет и старше (закрытые группы для детей, достигших определенного уровня подготовки в танцах).

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 15 человек.

Форма: удобная спортивная одежда (лосины, футболки, чешки).

Преподаватель: Филиппова Екатерина Эдуардовна.