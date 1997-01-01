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Хореография в Танцевальной студии "Dance Family"
Цена: 300 - 2500
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Трудовая, ул. Вилкова, 13б
- +7 (950) 283-46-91
- +7 (423) 291-64-91
Информация
Описание: занятия хореографией способствуют гармоничному развитию ребенка как физически, так и личностно. Во время работы над телом и движениями стабилизируется и нервная система ребенка. Кроме того, происходит развитие творческих способностей, улучшается эмоциональное состояние, появляется уверенность в себе.
Танцы способствуют развитию музыкального слуха, чувства ритма, а также координации и гибкости. У ребенка формируется хорошая правильная осанка, изящная фигура, плавные уверенные движения.
Стоимость:
- абонемент на 8 занятий в месяц - 2000 рублей;
- абонемент на 12 занятий в месяц - 2500 рублей;
- разовое занятие - 300 рублей.
Возрастные группы:
- от 4 до 6 лет;
- от 7 до 9 лет;
- от 10 лет и старше (закрытые группы для детей, достигших определенного уровня подготовки в танцах).
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 15 человек.
Форма: удобная спортивная одежда (лосины, футболки, чешки).
Преподаватель: Филиппова Екатерина Эдуардовна.
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