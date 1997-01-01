Детская хореография в Танцевальной студии "Созвездие"

Информация

Описание: Образцовый ансамбль танца «Созвездие» был создан в 2001 г. В репертуаре коллектива: танцы народов мира, классическая хореография, эстрадный танец.

С помощью танца:

Развивается музыкальный слух, эстетический вкус, чувство ритма;

Тренируется координация движений и моторика, ребенок учится владеть своим телом;

Раскрывается творческий потенциал детей;

Улучшается внешность. Красивая походка, подтянутая фигура;

Дети становятся более дисциплинированными;

Ребенок настраивается на достижение успеха;

Поднимается самооценка, ребенок избавляется от множества комплексов, страхов и неуверенности в себе. Танцы раскрепощают замкнутых и стеснительных детей.

Возраст: От 4-х до 18-ти лет.

Расписание: понедельник-среда-пятница с 9.00-10.30; с 15.00-16.30, с 16.30-18.00, с 18.00-19.00, с 19.00-20.00. Суббота: с 17.00-20.00

Продолжительность занятия: 1 - 1,5 часа.

Частота занятий: 3-4 раза в неделю в зависимости от возраста и группы.

Стоимость: Разовое занятие - 350 руб.

Уровень подготовки: полупрофессиональная подготовка.

Участие в соревнованиях: Постоянное участие в различных международных, всероссийских, региональных, краевых, городских конкурсах и фестивалях. В 2017 г. ансамбль принимал участие в XIV Всемирной танцевальной олимпиаде в г. Москва и имел успех, получив достойные награды.

Преподаватели: Милюк Наталья Геннадьевна – руководитель, хореограф и постановщик танцев.

Форма одежды: в зависимости от возраста и группы. 7-18 лет: черный купальник, чёрные лосины, черные балетки, волосы заплетены в шишку. 4-6 лет: белый купальник, белые носочки, белые балетки, волосы заплетены в шишку.