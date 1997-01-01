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        Детская хореография в Танцевальной студии "Созвездие"

        Детская хореография в Танцевальной студии "Созвездие"

        Количество преподавателей: 1
        Танцы
        Рейтинг: 8.1
        Цена: Цена не указана
        Возраст: 4 - 18 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, Некрасовская, пр-т Партизанский, 62а
        • +7 (423) 275-38-79
        • +7 (914) 705-38-79
        • +7 (423) 255-16-36
        Информация

        Описание: Образцовый ансамбль танца «Созвездие» был создан в 2001 г. В репертуаре коллектива: танцы народов мира, классическая хореография, эстрадный танец.

        С помощью танца: 

        • Развивается музыкальный слух, эстетический вкус, чувство ритма;
        • Тренируется координация движений и моторика, ребенок учится владеть своим телом;
        • Раскрывается творческий потенциал детей;
        • Улучшается внешность. Красивая походка, подтянутая фигура;
        • Дети становятся более дисциплинированными;
        • Ребенок настраивается на достижение успеха;
        • Поднимается самооценка, ребенок избавляется от множества комплексов, страхов и неуверенности в себе. Танцы раскрепощают замкнутых и стеснительных детей.  

        Возраст: От 4-х до 18-ти лет.

        Расписание: понедельник-среда-пятница с 9.00-10.30; с 15.00-16.30, с 16.30-18.00, с 18.00-19.00, с 19.00-20.00. Суббота: с 17.00-20.00

        Продолжительность занятия: 1 - 1,5 часа.

        Частота занятий: 3-4 раза в неделю в зависимости от возраста и группы.

        Стоимость:  Разовое занятие - 350 руб.

        Уровень подготовки: полупрофессиональная подготовка.

        Участие в соревнованиях: Постоянное участие в различных международных, всероссийских, региональных, краевых, городских конкурсах и фестивалях. В 2017 г. ансамбль принимал участие в XIV Всемирной танцевальной олимпиаде в г. Москва и имел успех, получив достойные награды.

        Преподаватели: Милюк Наталья Геннадьевна – руководитель, хореограф и постановщик танцев.

        Форма одежды: в зависимости от возраста и группы. 7-18 лет: черный купальник, чёрные лосины, черные балетки, волосы заплетены в шишку. 4-6 лет: белый купальник, белые носочки, белые балетки, волосы заплетены в шишку.

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