Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Детская хореография в Танцевальной студии "Созвездие"
Адреса
- +7 (423) 275-38-79
- +7 (914) 705-38-79
- +7 (423) 255-16-36
Информация
Описание: Образцовый ансамбль танца «Созвездие» был создан в 2001 г. В репертуаре коллектива: танцы народов мира, классическая хореография, эстрадный танец.
С помощью танца:
- Развивается музыкальный слух, эстетический вкус, чувство ритма;
- Тренируется координация движений и моторика, ребенок учится владеть своим телом;
- Раскрывается творческий потенциал детей;
- Улучшается внешность. Красивая походка, подтянутая фигура;
- Дети становятся более дисциплинированными;
- Ребенок настраивается на достижение успеха;
- Поднимается самооценка, ребенок избавляется от множества комплексов, страхов и неуверенности в себе. Танцы раскрепощают замкнутых и стеснительных детей.
Возраст: От 4-х до 18-ти лет.
Расписание: понедельник-среда-пятница с 9.00-10.30; с 15.00-16.30, с 16.30-18.00, с 18.00-19.00, с 19.00-20.00. Суббота: с 17.00-20.00
Продолжительность занятия: 1 - 1,5 часа.
Частота занятий: 3-4 раза в неделю в зависимости от возраста и группы.
Стоимость: Разовое занятие - 350 руб.
Уровень подготовки: полупрофессиональная подготовка.
Участие в соревнованиях: Постоянное участие в различных международных, всероссийских, региональных, краевых, городских конкурсах и фестивалях. В 2017 г. ансамбль принимал участие в XIV Всемирной танцевальной олимпиаде в г. Москва и имел успех, получив достойные награды.
Преподаватели: Милюк Наталья Геннадьевна – руководитель, хореограф и постановщик танцев.
Форма одежды: в зависимости от возраста и группы. 7-18 лет: черный купальник, чёрные лосины, черные балетки, волосы заплетены в шишку. 4-6 лет: белый купальник, белые носочки, белые балетки, волосы заплетены в шишку.
-
Детская хореография в студии ДеревоОт 3 до 18 лет От 450 до 4000 руб Частная
-
Танцы "Break Dance" в Студии "Mix Dance"От 5 до 18 лет От 2300 руб Частная
-
Поколение "Next" в Студии танца "Grand Diamond"От 12 до 16 лет От 1800 до 2200 руб Частная
-
Танцевальная группа во Дворце детского творчестваОт 8 до 8 лет Государственная
-
Брейк данс в Краевом доме физкультурыОт 7 до 16 лет Частная
-
Хореография в Творческой студии "Do-Do"От 2 до 5 лет Частная
-
Восточные танцы для девочек в Студии "Серафима"От 7 до 13 лет Частная
-
Танцы в Детском клубе "Ай да Я"От 6 до 8 лет До 1900 руб Частная
-
Студия танца "Вихрь" в фитнес-клубе "Седьмое небо"От 3 до 12 лет От 1700 до 1900 руб Частная
-
Танцевальная студия в Фитнес-центре "V&P"От 3 до 9 лет От 350 до 6600 руб Частная
Загрузка комментариев...