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Ритмика в фитнес-клубе "Седьмое небо"
Адреса
- +7 (423) 236-21-91
- +7 (423) 256-35-43
- +7 (423) 257-58-48 , администратор
- +7 (423) 295-37-70 , директор
Информация
Описание: ритмика - это танцевальный урок, который развивает координацию движений, укрепляет детскую осанку, развивает чувство ритма, умение двигаться под музыку. Занятия включают в себя элементы хореографии - основу для дальнейшего развития в выбранном танцевальном направлении. А также игровые элементы, которые позволяют вовлечь детей в занятие.
В программу обучения входят различные виды танцев в русско-народном жанре, современных направлений, а также бальные танцы.
Занятия способствуют:
- развитию музыкального слуха;
- формированию интереса к искусству;
- развитию уверенности в себе и коммуникабельности;
- развитию памяти, мелкой и крупной моторики,
- формированию координации, ловкости, выносливости и пластичности;
- формированию красивой походки;
- развитию фантазии, импровизации, творческих способностей.
Стоимость: от 1700 (8 занятий) до 2000 (12 занятий) рублей в месяц.
Возраст: от 3 до 7 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 15 человек.
Форма одежды: удобная, не сковывающая движений, для девочек - лосины, купальник, чешки/балетки/носочки, для мальчиков - футболка, штанишки.
Преподаватели:
Елена Лепина (ведет занятия на пр-те 100-летия Владивостока).
Инга Подгайная и Светлана Макарова (ведут занятия на ул. Сахалинской).
Дополнительные расходы: пошив костюмов для выступлений осуществляется из средств родителей.
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