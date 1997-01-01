Ритмика в фитнес-клубе "Седьмое небо"

Информация

Описание: ритмика - это танцевальный урок, который развивает координацию движений, укрепляет детскую осанку, развивает чувство ритма, умение двигаться под музыку. Занятия включают в себя элементы хореографии - основу для дальнейшего развития в выбранном танцевальном направлении. А также игровые элементы, которые позволяют вовлечь детей в занятие.

В программу обучения входят различные виды танцев в русско-народном жанре, современных направлений, а также бальные танцы.

Занятия способствуют:

развитию музыкального слуха;

формированию интереса к искусству;

развитию уверенности в себе и коммуникабельности;

развитию памяти, мелкой и крупной моторики,

формированию координации, ловкости, выносливости и пластичности;

формированию красивой походки;

развитию фантазии, импровизации, творческих способностей.

Стоимость: от 1700 (8 занятий) до 2000 (12 занятий) рублей в месяц.

Возраст: от 3 до 7 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группах: до 15 человек.

Форма одежды: удобная, не сковывающая движений, для девочек - лосины, купальник, чешки/балетки/носочки, для мальчиков - футболка, штанишки.

Преподаватели:

Елена Лепина (ведет занятия на пр-те 100-летия Владивостока).

Инга Подгайная и Светлана Макарова (ведут занятия на ул. Сахалинской).

Дополнительные расходы: пошив костюмов для выступлений осуществляется из средств родителей.