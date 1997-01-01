Уроки балета в школе "Lil Ballerine"

Информация

Описание: в школе Lil Ballerine дети погружаются в мир балета. Школа использует авторские программы обучения малышей "балет и сказка", которые помогают ребенку в игровой форме и комфортных для своего развития условиях, усваивать учебный материал.

Особое внимание уделяется осанке, растяжке, укреплению мышц, развитию пластики, музыкальности и координации.

Lil Ballerine — это федеральная сеть детских школ балета, которая имеет более 50 филиалов в России.

Все дисциплины разработаны для каждого года обучения и каждой группы в параллели, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. Группы формируются строго одного возраста.

В ходе обучения ребенок принимает участие в конкурсах и фестивалях регионального и федерального уровней, а также показывают свое мастерство на ежегодные отчетных концертах, организуемых школой Lil Ballerine.

Возраст:

группы от 2 до 3 лет;

группы от 3 до 4 лет;

группы от 4 до 5 лет;

группы от 4 до 6 лет;

группы от 7 до 9 лет;

группы от 10 до 12 лет.

Продолжительность:

для детей от 2 до 4 лет - 45 минут;

для детей от 4 лет и старше - от1 часа до 1 часа 30 минут.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 10 до 12 человек.

Форма: форма для занятий единая для всех детей, приобретается родителями в школе.

Преподаватели:

Картавцева Дарья Михайловна — педагог-хореограф первой категории, профессиональная балерина в третьем поколении.

Абабкова Анастасия Владимировна — педагог хореограф.

Серова Валентина Владимировна — концертмейстер.