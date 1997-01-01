Уроки балета в школе "Lil Ballerine"

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Адреса
- +7 (423) 278-09-90
- +7 (984) 140-37-35
Информация
Описание: в школе Lil Ballerine дети погружаются в мир балета. Школа использует авторские программы обучения малышей "балет и сказка", которые помогают ребенку в игровой форме и комфортных для своего развития условиях, усваивать учебный материал.
Особое внимание уделяется осанке, растяжке, укреплению мышц, развитию пластики, музыкальности и координации.
Lil Ballerine — это федеральная сеть детских школ балета, которая имеет более 50 филиалов в России.
Все дисциплины разработаны для каждого года обучения и каждой группы в параллели, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. Группы формируются строго одного возраста.
В ходе обучения ребенок принимает участие в конкурсах и фестивалях регионального и федерального уровней, а также показывают свое мастерство на ежегодные отчетных концертах, организуемых школой Lil Ballerine.
Возраст:
- группы от 2 до 3 лет;
- группы от 3 до 4 лет;
- группы от 4 до 5 лет;
- группы от 4 до 6 лет;
- группы от 7 до 9 лет;
- группы от 10 до 12 лет.
Продолжительность:
- для детей от 2 до 4 лет - 45 минут;
- для детей от 4 лет и старше - от1 часа до 1 часа 30 минут.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 10 до 12 человек.
Форма: форма для занятий единая для всех детей, приобретается родителями в школе.
Преподаватели:
Картавцева Дарья Михайловна — педагог-хореограф первой категории, профессиональная балерина в третьем поколении.
Абабкова Анастасия Владимировна — педагог хореограф.
Серова Валентина Владимировна — концертмейстер.
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