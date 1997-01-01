Детская школа танца Студии "Diva Dance"

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Информация
Описание: Индивидуальный подход, современные методики, разнообразная программа обучения: ритмика, общефизическая подготовка, растяжка, элементарная акробатика, эстрадный танец, современный танец, актерское мастерство. Под руководством педагогов дети смогут развивать грацию, пластику и правильную осанку. Дети принимают участие в концертах и конкурсах.
Возраст: возрастные группы: 5 - 7 лет, 8 - 10 лет.
Расписание занятий:
Группа 5-7 лет:вторник, четверг 17:00-18:00;
Группа 8-10 лет: вторник, четверг 15:00-16:30.
Продолжительность: 1-1,5 часа.
Стоимость: 2000 руб. в месяц/8 занятий.
Количество человек в группах: от 5 до 15.
Преподаватели: Художественный руководитель – Крашенинникова Елена Викторовна.
Форма: спортивная, не сковывающая движений, одежда, приобретается самостоятельно.
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Детская хореография в Студии "Beauty"От 3 до 4 лет От 1600 до 1600 руб Частная
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Cовременные танцы в Школе "Diva-dance"От 12 до 16 лет От 2800 до 2800 руб Частная
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Спортивные бальные танцы в Студии "Траектория"От 3 до 18 лет От 2500 руб Частная
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Break dance в Танцевальном центре "Da Wings"От 3 до 18 лет От 350 до 2900 руб Частная
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Брейк данс в Краевом доме физкультурыОт 7 до 16 лет Частная
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Танцы "Break Dance" в Студии "Mix Dance"От 5 до 18 лет От 2300 руб Частная
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Танец-игра в Семейном клубе "Шаги"От 3 до 5 лет От 350 до 2700 руб Частная
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Детская хореография в Танцевальной студии "Созвездие"От 4 до 18 лет Частная
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Историко-бытовой танец в ДМФ "Варяг"От 10 до 10 лет Государственная
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Танцевальная студия "Адажио" в ЦДТ Советского р-наОт 6 до 18 лет Бесплатно Государственная
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