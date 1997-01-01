Детская школа танца Студии "Diva Dance"

Информация

Описание: Индивидуальный подход, современные методики, разнообразная программа обучения: ритмика, общефизическая подготовка, растяжка, элементарная акробатика, эстрадный танец, современный танец, актерское мастерство. Под руководством педагогов дети смогут развивать грацию, пластику и правильную осанку. Дети принимают участие в концертах и конкурсах.

Возраст: возрастные группы: 5 - 7 лет, 8 - 10 лет.

Расписание занятий:

Группа 5-7 лет:вторник, четверг 17:00-18:00;

Группа 8-10 лет: вторник, четверг 15:00-16:30.

Продолжительность: 1-1,5 часа.

Стоимость: 2000 руб. в месяц/8 занятий.

Количество человек в группах: от 5 до 15.

Преподаватели: Художественный руководитель – Крашенинникова Елена Викторовна.

Форма: спортивная, не сковывающая движений, одежда, приобретается самостоятельно.