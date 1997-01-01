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Детская спортивная аэробика в Спорт-классе
Адреса
- +7 (423) 263-03-46
- +7 (423) 268-45-36
Информация
Описание: Приморская федерация спортивной и оздоровительной аэробики ведет три возрастные группы: ранняя общефизическая подготовка мама+малыш (с 8 мес. до 3 лет). Программа направлена на своевременное формирование двигательных навыков и умений, а также на развитие мышечной силы и координации движений.
Группа общефизической подготовки (от 3-4,5 года и от 4,5-6 лет). Программа направлена на развитие выносливости и гибкости.
Группа начальной и специальной подготовки по спортивной аэробики (с 6 до 12 лет). Программа направлена на усовершенствование спортивных навыков, а также на участие в соревнованиях различного уровня.
Возраст: с 8 месяцев.
Продолжительность занятия: от 60 мин - 120 мин. (время зависит от возраста ребенка).
Стоимость: от 1500 руб. - 3500 руб.
Преподаватель: Назаренко Ирина Игоревна, Чернышева Валентина Валерьевна, Калиниченко Евгения Сергеевна.
Форма: приобретается самостоятельно.
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