Детская йога в Центре йоги и медитации "Баланс"

Информация

Описание: йога для детей кардинально отличается от йоги для взрослых. С помощью игр, физических упражнений и творческих заданий она помогает детям глубоко расслабиться и снять напряжение от учебного процесса, раскрыть таланты и научиться лучше взаимодействовать с другими людьми.

Возраст учеников: от 7 до 12 лет.

Стоимость занятий:

разовое занятие 350 руб;

абонемент на 1 месяц на 4 занятия - 1200 руб;

абонемент на 1 месяц на 8 занятий - 1800 руб.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Частота занятий: два раза в неделю (понедельник и среда с 15-30 до 17:00).

Количество человек в группе: 10-12 человек.

Форма одежды: спортивная, свободная, удобная (штаны/лосины, футболка).

Преподаватели: Поттерегер Ирина - сертифицированный инструктор по йоге для детей и подростков, педагог-психолог. Опыт работы с детьми - более 10 лет.