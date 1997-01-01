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Детская йога в Центре йоги и медитации "Баланс"
Цена: 350 - 1800
Возраст: 7 - 12 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Луговая, ул. Трамвайная, 14
- +7 (908) 442-30-70
- +7 (423) 226-02-26
Информация
Описание: йога для детей кардинально отличается от йоги для взрослых. С помощью игр, физических упражнений и творческих заданий она помогает детям глубоко расслабиться и снять напряжение от учебного процесса, раскрыть таланты и научиться лучше взаимодействовать с другими людьми.
Возраст учеников: от 7 до 12 лет.
Стоимость занятий:
- разовое занятие 350 руб;
- абонемент на 1 месяц на 4 занятия - 1200 руб;
- абонемент на 1 месяц на 8 занятий - 1800 руб.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Частота занятий: два раза в неделю (понедельник и среда с 15-30 до 17:00).
Количество человек в группе: 10-12 человек.
Форма одежды: спортивная, свободная, удобная (штаны/лосины, футболка).
Преподаватели: Поттерегер Ирина - сертифицированный инструктор по йоге для детей и подростков, педагог-психолог. Опыт работы с детьми - более 10 лет.
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