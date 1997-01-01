Детская йога в центре йоги Сарасвати

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Владивосток, Первая речка, пр-т Океанский, 131в
- +7 (423) 221-50-52 , администратор
- +7 (423) 273-35-67
Информация
Описание: Дети делают упражнения на гибкость тела и развитие мышечной силы, развивают координацию и пластику, а также учатся дыхательным упражнениям.
Возраст: от 6 - 14 лет.
Продолжительность занятия: 60 минут.
Расписание: понедельник, четверг 17:30.
Стоимость: разовое - 450 руб., абонемент - 1600 руб. (4 занятия).
Преподаватель: Кудрявцева Дарья.
Форма: приобретается самостоятельно. Инвентарь предоставляется центром.
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