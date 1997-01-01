Детская йога в студии Art Fabrique

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Адреса
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Владивосток, 64, 71 микрорайоны, ул. Каплунова, 7
- +7 (423) 290-97-73
- +7 (423) 268-90-48
Информация
Описание: Детская йога представляет собой комплекс занятий на основе хатха-йоги или фитнес-йоги.
Возраст: от 7 лет.
Продолжительность занятия: 60 минут.
Стоимость: разовое - 350 руб., абонемент - 2000 руб. (12 занятий).
Преподаватель: Занятия ведет сертифицированный Инструктор-воспитатель детского клуба.
Форма: приобретается самостоятельно. Инвентарь предоставляется студией.
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Детская йога в Центре йоги и медитации "Баланс"От 7 до 12 лет От 350 до 1800 руб Частная
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Бэби-йога в Детском клубе "Теплица"От 1 до 3 лет От 3600 руб Частная
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Детская йога в студии йоги Yoga StudioОт 6 до 14 лет От 400 до 2800 руб Частная
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Детская йога в студии йоги ШантиОт 12 до 18 лет От 350 до 2600 руб Частная
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Детская йога в центре йоги СарасватиОт 6 до 14 лет От 450 до 1600 руб Частная
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Детская йога в студии йоги Yogi HallОт 7 до 12 лет От 650 до 1800 руб Частная
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Йога для особых детей в студии йоги Yoga StudioОт 3 до 18 лет От 1200 до 1200 руб Частная
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