Детские танцы в Школе "Pops Foundation"

Информация

Описание: Международная школа танца POPS FOUNDATION открылась во Владивостоке в 2014 году. На тренировках помимо хореографии преподаются авторские тренинги, необходимые для достижения максимального качества танцевальной техники, а также общеукрепляющие комплексы ОФП и разные виды растяжки.

На занятиях танцами дети изучают основы (базовую технику), тренируют координацию движений, учатся слышать музыкальный темп, участвуют в тренингах на ловкость, а также выступают на танцевальных конкурсах, фестивалях и отчетных концертах.

Дети делятся на возрастные группы:

В группе "Калинки" занимаются самые маленькие артисты детской танцевальной студии (4-6 лет). На занятиях изучают основы ритмики, разминаются, учатся перестроениям, тренируют силу ручек и ножек, тянут мышцы, садятся на шпагаты и изучают танцевальные номера и выступают на сцене!

Группа "Куклы" представлена детками 7-10 лет. На занятиях изучают базовую технику хип-хоп, разучивают сложные координационные тренинги, учатся держать равновесие, изучают, как правильно делать вращения, тренируют выносливость, растяжку и силу.

Следующая возрастная детская группа - это "Банда" - 11-13 лет. На занятиях осваивают базовые техники - Waving, Groove, Izolation, Breakig, много разнообразных физических упражнений, а также разучивают сложные современные танцевальные номера.

Наборы открываются в сентябре, первой неделе октября, а потом январе и первой неделе февраля.

Возраст: от 2-х до 13-ти лет и старше.

Расписание занятий: у каждой возрастной группы свое расписание.

Продолжительность занятия: 1 час 15 минут.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группах: в среднем 10 человек в зале.

Стоимость: 4000 рублей в месяц, действуют скидки и акции.

Форма одежды: Одежда должна быть просторной, удобной, дышащей и не мешающей амплитудным движениям и растяжке. Подойдет спортивная одежда, сменная обувь строго обязательна. Желательно, чтобы это были кроссовки.