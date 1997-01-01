Детские танцы в Школе "Pops Foundation"

Поиск кружков и секций во Владивостоке
Кружки и секции Преподаватели

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка

Категории
Несколько найденных категорий:
    Несколько найденных подкатегорий:
      Несколько найденных секций:
        Поиск не дал результатов.
        • Любая категория
        • Автодело
        • Автоспорт
        • Аквааэробика
        • Акробатика
        • Актерское мастерство
        • Арт-терапия
        • Архитектура
        • Аэробика
        • Блогинг
        • Боевые искусства
        • Верховая езда
        • Визаж
        • Вожатство и волонтерство
        • Гимнастика
        • Горные лыжи
        • Графика
        • Гребля
        • Декоративно-прикладное искусство
        • Дизайн
        • Живопись
        • Журналистка
        • Изобразительное искусство
        • Иностранные языки
        • Йога
        • Картинг
        • КВН
        • Кино и телевидение
        • Компьютер
        • Конструирование
        • Коньки
        • Краеведение
        • Кулинария
        • Легкая атлетика
        • Лепка
        • Логоритмика
        • Математика
        • Мелкая моторика
        • Ментальная арифметика
        • Мода
        • Моделирование
        • Морское дело
        • Морское многоборье
        • Музыка
        • Мультипликация
        • Настольный теннис
        • Начально-техническое моделирование
        • Общая физическая подготовка
        • Ораторское искусство
        • Оригами
        • Парусный спорт
        • Патриотизм
        • Пауэрлифтинг
        • Первая помощь
        • Плавание
        • Подготовка к ЕГЭ
        • Подготовка к ОГЭ
        • Подготовка к школе
        • Пожарно-прикладной вид занятий
        • Программирование
        • Профориентация
        • Прыжки на батуте
        • Психология
        • Радиосвязь
        • Развитие детей
        • Развитие интеллекта
        • Развитие речи
        • Ремесло
        • Ритмика
        • Робототехника
        • Рукоделие
        • Русский язык
        • Синхронное плавание
        • Скалолазание
        • Скорочтение
        • Сноуборд
        • Современная хореография
        • Спорт
        • Спортивные игры
        • Стрельба
        • Танцы
        • Творчество
        • Театр
        • Теннис
        • Туризм
        • Тяжелая атлетика
        • Фехтование
        • Фигурное катание
        • Физика
        • Физическое развитие
        • Филология и лингвистика
        • Фитнес
        • Флористика
        • Фольклор
        • Фотография
        • Химия
        • Цирковая студия
        • Черчение
        • Чирлидинг
        • Шахматы
        • Экология
        • Эстетика
        • Этикет
        Детские танцы в Школе "Pops Foundation"

        Детские танцы в Школе "Pops Foundation"

        Количество преподавателей: 2
        Танцы
        Рейтинг: 8.2
        Цена: 4000 - 4000
        Возраст: 2 - 13 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, район Центр, ул. Набережная, 9
        • +7 (423) 274-21-31
        • +7 (914) 704-21-31
        Информация

        Описание: Международная школа танца POPS FOUNDATION открылась во Владивостоке в 2014 году. На тренировках помимо хореографии преподаются авторские тренинги, необходимые для достижения максимального качества танцевальной техники, а также общеукрепляющие комплексы ОФП и разные виды растяжки.

        На занятиях танцами дети изучают основы (базовую технику), тренируют координацию движений, учатся слышать музыкальный темп, участвуют в тренингах на ловкость, а также выступают на танцевальных конкурсах, фестивалях и отчетных концертах.

        Дети делятся на возрастные группы:

        В группе "Калинки" занимаются самые маленькие артисты детской танцевальной студии (4-6 лет). На занятиях изучают основы ритмики, разминаются, учатся перестроениям, тренируют силу ручек и ножек, тянут мышцы, садятся на шпагаты и изучают танцевальные номера и выступают на сцене!

        Группа "Куклы" представлена детками 7-10 лет. На занятиях изучают базовую технику хип-хоп, разучивают сложные координационные тренинги, учатся держать равновесие, изучают, как правильно делать вращения, тренируют выносливость, растяжку и силу.

        Следующая возрастная детская группа - это "Банда" - 11-13 лет. На занятиях осваивают базовые техники - Waving, Groove, Izolation, Breakig, много разнообразных физических упражнений, а также разучивают сложные современные танцевальные номера.

        Наборы открываются в сентябре, первой неделе октября, а потом январе и первой неделе февраля.

        Возраст: от 2-х до 13-ти лет и старше.

        Расписание занятий: у каждой возрастной группы свое расписание.

        Продолжительность занятия: 1 час 15 минут.

        Частота занятий: 3 раза в неделю.

        Количество человек в группах: в среднем 10 человек в зале.

        Стоимость: 4000 рублей в месяц, действуют скидки и акции.

        Форма одежды: Одежда должна быть просторной, удобной, дышащей и не мешающей амплитудным движениям и растяжке. Подойдет спортивная одежда, сменная обувь строго обязательна. Желательно, чтобы это были кроссовки.

          Преподаватели секции

          Загрузка комментариев...