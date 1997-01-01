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Детские танцы в Студии "Grand Diamond"
Адреса
- +7 (423) 270-27-55
Информация
Описание:
Детские танцы способствуют развитию двигательных качеств и умений координировать движения; способствуют развитию гибкости, ловкости, точности, пластичности, воспитанию выносливости и силы, формированию правильной осанки, красивой походки, а также обогащению двигательного опыта разнообразными видами движений детских танцев.
Посредством общения с музыкой и танцем дети учатся познавать мир и самих себя, а занятия танцами не только развивают музыкальность, но и помогают воспитать внимание, волю и коммуникабельность.
Основная цель занятий танцами для детей 3-5 лет— всестороннее развитие ребёнка.
Программа «Детские танцы для детей от 3 до 5 лет» разработана хореографами школы с учётом последних исследований специалистов в области детской психологии и физиологии и помогает наиболее ярко раскрыть характер и индивидуальность ребенка, а также развить такие качества как целеустремлённость, организованность и трудолюбие. Благодаря тому, что занятия проходят в группе, дети становятся более раскрепощёнными, открытыми и общительными.
Урок в группе построен по принципу «Учимся играя», что позволяет детям в доступной форме изучать различные танцевальные движения, формирующие красивую осанку и походку, а танцевальные этюды развивают у детей память, воображение и творческое мышление. Занятия помогают выработать гибкость, ловкость, пластичность, способность выражать чувства и эмоции через танец.
Возраст: 3 - 9 лет.
Расписание и частота занятий:
3-6 лет: суббота, воскресенье с 11.00 до 12.00;
7-9 лет: суббота с 12.00 до 13.00, воскресенье с 10.00 до 11.00.
Продолжительность занятия: 60 минут.
Количество человек в группах: от 5 до 15 чел.
Стоимость: 1800-2200 руб в мес. Разовое занятие - 300 руб.
Преподаватель: Шепко Татьяна.
Форма одежды: удобная, не сковывающая движений, одежда, чешки.
Дополнительные расходы: пошив костюмов на выступление осуществляется из средств родителей.
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