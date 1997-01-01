Специальная физическая подготовка в Центре "Атмосфера"

Информация

Описание: занятия направлены на развитие физических качеств, навыков и умений у ребенка, специфичных для конкретных видов спорта. При этом уделяется внимание и общему укреплению организма и совершенствованию основных физических качеств.

Тренерами разработаны программы для широкого круга спортивных направлений, учитывающие все физические и психологические особенности детей, связанные с их возрастом, телосложением и уровнем подготовки.

Кроме того, для детей от 3 до 16 лет возможны индивидуальные тренировки.

Стоимость: абонемент на 8 индивидуальных занятий – 6500 рублей в месяц, разовое занятие – 500 рублей.

Возраст:

от 8 до 11 лет - групповые занятия;

от 3 до 16 лет - индивидуальные занятия.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.

Форма: спортивная форма, кроссовки.

Преподаватели:

Анна Кащенко.

Имеет высшее профильное образование по специальности «хореограф-педагог». Сертифицированный тренер по направлениям Pilates, Stretch и другим направлениям. Прошла обучающий семинар Pilates Alan King (Великобритания). Стаж работы с детьми более 10 лет, в том числе опыт руководства детским танцевальным коллективом.

Марина Еряшева.

Имеет высшее физкультурное образование, является сертифицированным тренером с опытом работы с детьми более 10 лет. Мастер спорта РФ по спортивной гимнастике, выпускница школы олимпийского резерва.