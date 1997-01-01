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        Специальная физическая подготовка в Центре "Атмосфера"

        Специальная физическая подготовка в Центре "Атмосфера"

        Количество преподавателей: 2
        Физическое развитие
        Рейтинг: 8.0
        Цена: 500 - 6500
        Возраст: 3 - 16 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, район Третья рабочая, пр-т Народный, 11б
        • +7 (423) 200-04-60
        Информация

        Описание: занятия направлены на развитие физических качеств, навыков и умений у ребенка, специфичных для конкретных видов спорта. При этом уделяется внимание и общему укреплению организма и совершенствованию основных физических качеств.

        Тренерами разработаны программы для широкого круга спортивных направлений, учитывающие все физические и психологические особенности детей, связанные с их возрастом, телосложением и уровнем подготовки.

        Кроме того, для детей от 3 до 16 лет возможны индивидуальные тренировки.

        Стоимость: абонемент на 8 индивидуальных занятий – 6500 рублей в месяц, разовое занятие – 500 рублей.

        Возраст:

        • от 8 до 11 лет - групповые занятия;
        • от 3 до 16 лет - индивидуальные занятия.

        Продолжительность: 1 час.

        Частота занятий: 2 раза в неделю.

        Количество человек в группе: до 10 человек.

        Форма: спортивная форма, кроссовки.

        Преподаватели:

        • Анна Кащенко.

        Имеет высшее профильное образование по специальности «хореограф-педагог». Сертифицированный тренер по направлениям Pilates, Stretch и другим направлениям. Прошла обучающий семинар Pilates Alan King (Великобритания). Стаж работы с детьми более 10 лет, в том числе опыт руководства детским танцевальным коллективом.

        • Марина Еряшева.

        Имеет высшее физкультурное образование, является сертифицированным тренером с опытом работы с детьми более 10 лет. Мастер спорта РФ по спортивной гимнастике, выпускница школы олимпийского резерва.

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