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Специальная физическая подготовка в Центре "Атмосфера"
Адреса
- +7 (423) 200-04-60
Информация
Описание: занятия направлены на развитие физических качеств, навыков и умений у ребенка, специфичных для конкретных видов спорта. При этом уделяется внимание и общему укреплению организма и совершенствованию основных физических качеств.
Тренерами разработаны программы для широкого круга спортивных направлений, учитывающие все физические и психологические особенности детей, связанные с их возрастом, телосложением и уровнем подготовки.
Кроме того, для детей от 3 до 16 лет возможны индивидуальные тренировки.
Стоимость: абонемент на 8 индивидуальных занятий – 6500 рублей в месяц, разовое занятие – 500 рублей.
Возраст:
- от 8 до 11 лет - групповые занятия;
- от 3 до 16 лет - индивидуальные занятия.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек.
Форма: спортивная форма, кроссовки.
Преподаватели:
- Анна Кащенко.
Имеет высшее профильное образование по специальности «хореограф-педагог». Сертифицированный тренер по направлениям Pilates, Stretch и другим направлениям. Прошла обучающий семинар Pilates Alan King (Великобритания). Стаж работы с детьми более 10 лет, в том числе опыт руководства детским танцевальным коллективом.
- Марина Еряшева.
Имеет высшее физкультурное образование, является сертифицированным тренером с опытом работы с детьми более 10 лет. Мастер спорта РФ по спортивной гимнастике, выпускница школы олимпийского резерва.
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