Детский фитнес в фитнес-клубе Максимум

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Адреса
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Владивосток, Чуркин, ул. Олега Кошевого, 3 стр. 1
- +7 (423) 270-23-08
- +7 (423) 270-23-67
Информация
Описание: Занятия включают в себя упражнения для общего физического развития, черлидинг.
Возраст: От 3-х до 18-ти лет.
Продолжительность занятия: 1 час.
Стоимость: от 2000 руб. в месяц.
Преподаватель: Креницкая Анастасия - инструктор по детскому фитнесу.
Форма: приобретается самостоятельно.
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Фитнес-студия в Речевом центре "Логопед"От 3 до 7 лет До 3000 руб Частная
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