Детский фитнес в фитнес-клубе "Start"

Информация

Описание: это спортивные занятия, включающие в себя элементы аэробики, гимнастики, хореографии, стретчинга, подвижных игр и кардио-тренировки. Упражнения для детей направлены на развитие и укрепление основных мышечных групп, формирование правильной осанки, а также нормализацию работы нервной системы, улучшение работы сердца и дыхательной системы. Благодаря занятиям также происходит развитие силы, выносливости, координации. В ходе занятий ребенок приобщается к активному и здоровому образу жизни.

Стоимость:

месячный абонемент на 8 занятий - 2200 рублей;

месячный абонемент на 12 занятий - 2600 рублей;

разовое занятие - 300 рублей.

Абонементы дают возможность в течение месяца посещать занятия по любым направлениям фитнес-клуба.

Возраст: от 5 до 18 лет.

Продолжительность: 35 минут.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группах: до 10 человек.

Форма: удобная спортивная.

Преподаватель: Анна Кохно - инструктор по фитнесу международного класса НОУ «ПКФ, имеет 9-летний опыт профессиональных занятий, а также преподавательский стаж - 5 лет.