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Детский фитнес в фитнес-клубе "Start"
Адреса
- +7 (423) 261-33-15
- +7 (423) 231-01-64
- +7 (423) 251-87-45
Информация
Описание: это спортивные занятия, включающие в себя элементы аэробики, гимнастики, хореографии, стретчинга, подвижных игр и кардио-тренировки. Упражнения для детей направлены на развитие и укрепление основных мышечных групп, формирование правильной осанки, а также нормализацию работы нервной системы, улучшение работы сердца и дыхательной системы. Благодаря занятиям также происходит развитие силы, выносливости, координации. В ходе занятий ребенок приобщается к активному и здоровому образу жизни.
Стоимость:
- месячный абонемент на 8 занятий - 2200 рублей;
- месячный абонемент на 12 занятий - 2600 рублей;
- разовое занятие - 300 рублей.
Абонементы дают возможность в течение месяца посещать занятия по любым направлениям фитнес-клуба.
Возраст: от 5 до 18 лет.
Продолжительность: 35 минут.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 10 человек.
Форма: удобная спортивная.
Преподаватель: Анна Кохно - инструктор по фитнесу международного класса НОУ «ПКФ, имеет 9-летний опыт профессиональных занятий, а также преподавательский стаж - 5 лет.
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