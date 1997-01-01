Детский фитнес в Фитнес-студии VForme

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Адреса
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Владивосток, район Чуркин, ул. Калинина, 11а
- +7 (902) 483-95-56
Информация
Описание: детский фитнес - это своего рода спортивные занятия, включающие в себя элементы гимнастики, хореографии, аэробики, йоги и многие другие. Занятия проходят в игровой форме.
Положительный эффект от тренировок:
- развитие всех групп мышц;
- исправление осанки;
- развитие социальных навыков, лидерских качеств и коммуникабельности;
- улучшение сна;
- развитие самоконтроля и дисциплины;
- развитие логического мышления.
Стоимость: 3000 рублей - абонемент на месяц (12 занятий), пробное занятие - бесплатно.
Возраст: от 6 до 10 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота: 3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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Детский фитнес в Семейном клубе "Шаги"От 2 до 3 лет От 350 до 2400 руб Частная
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Детский фитнес в фитнес-клубе "Start"От 5 до 18 лет От 300 до 2600 руб Частная
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Детский фитнес в Спортивно-танцевальном клубе "Экзито"От 2 до 7 лет От 2000 до 2000 руб Частная
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Аква-фитнес в Детском клубе "Чемпион"От 7 до 7 лет Государственная
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Детский фитнес в клубе Мастер ДжимОт 6 до 12 лет От 27000 руб Государственная
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Фитнес-студия в Речевом центре "Логопед"От 3 до 7 лет До 3000 руб Частная
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Детский танцевальный фитнес в фитнес-клубе "Start"От 5 до 18 лет От 300 до 2600 руб Частная
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Детский фитнес в фитнес-клубе МаксимумОт 3 до 18 лет От 2000 руб Частная
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Детский клуб World ClassОт 6 до 15 лет Частная
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