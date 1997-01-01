Детский фитнес в Фитнес-студии VForme

Информация

Описание: детский фитнес - это своего рода спортивные занятия, включающие в себя элементы гимнастики, хореографии, аэробики, йоги и многие другие. Занятия проходят в игровой форме.

Положительный эффект от тренировок:

развитие всех групп мышц;

исправление осанки;

развитие социальных навыков, лидерских качеств и коммуникабельности;

улучшение сна;

развитие самоконтроля и дисциплины;

развитие логического мышления.

Стоимость: 3000 рублей - абонемент на месяц (12 занятий), пробное занятие - бесплатно.

Возраст: от 6 до 10 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота: 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.