Детский фитнес в клубе кросскид

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Описание: учим подтягиваться, отжиматься и многому другому.

Кросскид - это система общей физической подготовки способствующая физическому развитию, путем развития физических качеств организма (силы, координации, быстроты, выносливости и гибкости), детей дошкольного, школьного возраста и подростков, в соответствии с их возрастными особенностями развития.

Возраст участников: 4-18 лет.

Продолжительность занятия: 50 мин.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Расписание занятий: в зависимости от возраста.

Стоимость занятий: 4500 руб./месяц.