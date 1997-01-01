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Детский фитнес в клубе кросскид
Цена: От 4500
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 92 стр. 5
- +7 (914) 168-00-07
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Быстринская, 33
Информация
Описание: учим подтягиваться, отжиматься и многому другому.
Кросскид - это система общей физической подготовки способствующая физическому развитию, путем развития физических качеств организма (силы, координации, быстроты, выносливости и гибкости), детей дошкольного, школьного возраста и подростков, в соответствии с их возрастными особенностями развития.
Возраст участников: 4-18 лет.
Продолжительность занятия: 50 мин.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Расписание занятий: в зависимости от возраста.
Стоимость занятий: 4500 руб./месяц.
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