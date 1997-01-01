Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Детский фитнес в клубе Мастер Джим
Цена: От 27000
Возраст: 6 - 12 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, Некрасовская, пр-т Партизанский, 58
- +7 (423) 245-37-16 , ресепшн клуба
- +7 (423) 245-25-86 , ресепшн клуба
- +7 (423) 245-91-58 , отдел продаж
Информация
Описание: В программе: общефизическое развитие, укрепление мышечно-связачного аппарата.
Возраст: от 6-ти до 12-ти лет.
Продолжительность: от 35 до 45 минут.
Стоимость: клубная карта для ребенка на год - от 27000 рублей.
Преподаватель: Пекарь Елена - тренер.
Форма: приобретается самостоятельно.
-
Детский фитнес в Спортивно-танцевальном клубе "Экзито"От 2 до 7 лет От 2000 до 2000 руб Частная
-
Детский фитнес в Семейном клубе "Шаги"От 2 до 3 лет От 350 до 2400 руб Частная
-
Парусный спорт в ЦСКАОт 10 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Бокс в спортивном клубе АльфаОт 7 до 18 лет От 2000 до 2000 руб Частная
-
Акробатический кружок в Детском клубе им. ЛазоОт 6 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
Фитнес-студия в Речевом центре "Логопед"От 3 до 7 лет До 3000 руб Частная
-
Акробатика и прыжки на батуте в Центре "FLYclub"От 6 до 13 лет От 3200 до 3200 руб Частная
-
Общеразвивающая физкультура в "Mamas Center"От 3 до 5 лет От 600 до 5999 руб Частная
-
Художественная гимнастика в Краевом доме физкультурыОт 4 до 16 лет Частная
-
Специальная физическая подготовка в Центре "Атмосфера"От 3 до 16 лет От 500 до 6500 руб Частная
Загрузка комментариев...