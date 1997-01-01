Детский фитнес в Семейном клубе "Шаги"

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Описание: занятия детским фитнесом проводятся в занимательной игровой форме, а также включают основы хореографии. Благодаря занятиям ребенок обретает хорошую физическую форму, красивую осанку и походку, повышает свою самооценку, учится строить отношения в коллективе, а также снимает стрессы через движение.

Когда ребенку наступает три года, он может перейти в детскую танцевальную студию.

Стоимость: 2400 рублей в месяц (12 занятий), 350 рублей - одно занятие.

Возраст: от 2 до 3 лет.

Продолжительность: 45 минут.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.

Форма: приобретается самостоятельно.