Детский фитнес в Спортивно-танцевальном клубе "Экзито"

Информация

Описание: Занятия включают в себя игровые упражнения на все группы мышц с использованием различных предметов. Развивается все тело ребенка, тренировки проходят весело и увлекательно.

Возраст: От 2-х до 7-ми лет.

Расписание занятий: вторник, четверг: 10:00-11:30.

Количество человек в группах: от 5 до 10 человек.

Продолжительность занятия: 90 минут.

Стоимость: 2000 руб. в месяц/8 занятий.

Преподаватель: Зуева Оксана Александровна.

Форма: свободная, удобная, не сковывающая движений.