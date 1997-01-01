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Детский фитнес в Спортивно-танцевальном клубе "Экзито"
Цена: 2000 - 2000
Возраст: 2 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Чуркин, ул. Калинина, 230 стр. 2
- +7 (423) 293-68-56
- +7 (423) 275-66-82
- +7 (914) 705-66-82
Информация
Описание: Занятия включают в себя игровые упражнения на все группы мышц с использованием различных предметов. Развивается все тело ребенка, тренировки проходят весело и увлекательно.
Возраст: От 2-х до 7-ми лет.
Расписание занятий: вторник, четверг: 10:00-11:30.
Количество человек в группах: от 5 до 10 человек.
Продолжительность занятия: 90 минут.
Стоимость: 2000 руб. в месяц/8 занятий.
Преподаватель: Зуева Оксана Александровна.
Форма: свободная, удобная, не сковывающая движений.
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