Детский картинг в Детской школе картинга "Zmeinka"

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Цена: От 1000
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Чуркин, ул. Босфора, 3 стр. 15
- +7 (914) 705-46-28
- +7 (423) 254-32-70
- +7 (902) 524-32-70
Информация
Описание: занятия направлены в основном на подготовку маленьких спортсменов к городским и краевым соревнованиям. После первого пробного занятия ребенок и родители могут выбрать наиболее подходящее направление: либо серьезно заниматься и выступать на соревнованиях, либо просто посещать для саморазвития ребенка.
При занятии картингом ребенок развивается не только физически, но и развивает реакцию, возможность быстро и правильно принимать решения.
На данный момент ведется прием деток ростом до 120 см.
Стоимость: 1000 рублей за одно занятие. Экипировка и картинг входит в стоимость занятия.
Возраст: от 4 лет.
Продолжительность: 3 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Преподаватель: Голованов Владимир Аркадьевич - высококвалифицированный тренер.
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