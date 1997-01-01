Детский картинг в Детской школе картинга "Zmeinka"

Информация

Описание: занятия направлены в основном на подготовку маленьких спортсменов к городским и краевым соревнованиям. После первого пробного занятия ребенок и родители могут выбрать наиболее подходящее направление: либо серьезно заниматься и выступать на соревнованиях, либо просто посещать для саморазвития ребенка.

При занятии картингом ребенок развивается не только физически, но и развивает реакцию, возможность быстро и правильно принимать решения.

На данный момент ведется прием деток ростом до 120 см.

Стоимость: 1000 рублей за одно занятие. Экипировка и картинг входит в стоимость занятия.

Возраст: от 4 лет.

Продолжительность: 3 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Преподаватель: Голованов Владимир Аркадьевич - высококвалифицированный тренер.