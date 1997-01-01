Детский клуб World Class

Информация

Возраст: от 6 месяцев до 15 лет.

Продолжительность занятия: от 30 до 50 минут.

Стоимость: годовая и полугодовая карты, дополнительные секции 5000 руб/мес.

Форма: удобная одежда и обувь для фитнеса.

Частота занятий: каждый день есть занятия на любой возраст, секции один и два раза в неделю.

Количество человек в группах: от двух до восьми человек.

Cекции: художественная гимнастика, спортивное плавание, спортивно-бальные танцы, аэройога, арт-студия, цирковое искусство и акробатика, дошкольное развитие "Умняша", фитнес ГТО, боевые искусства (бокс, каратэ и т. д.), студия детского развития "Музыка с мамой". Общеукрепляющие и общеразвивающие занятия для детей.

Участие в соревнованиях/наличие сертификатов, дипломов: регулярные соревнования по плаванию, открытые уроки, спартакиады и внутриклубные соревнования.

Преподаватели: Гопаченко Алиса, Колупаева Кристина, Бурмистрова Екатерина, Аванесян Елизавета, Бородина Юлия, Манавазян Анастасия, Неверов Денис.

Дополнительные расходы (на форму/на закупку материалов для рукоделия и т. д): форма одежды приобретается самостоятельно, кружки, секции, выезды, лагерь и мастер-классы оплачиваются отдельно.