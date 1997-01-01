Детский танцевальный фитнес в фитнес-клубе "Start"

Информация

Описание: на занятиях дети осваивают новейшие танцевальные техники, представляющие собой смесь направлений R'N'B, Hip-Hop, Jazz и многие другие. Все это способствует развитию умения органично двигаться в танце. В процессе занятий танцевальным фитнесом происходит тренировка всего организма в целом, развивается равновесие, гибкость, подвижность и координация. Занятия также способствуют поддержанию общего тонуса организма и позитивного настроя, а также помогают в реализации творческого потенциала ребенка.

Стоимость:

месячный абонемент на 8 занятий - 2200 рублей;

месячный абонемент на 12 занятий - 2600 рублей;

разовое занятие - 300 рублей.

Абонементы дают возможность в течение месяца посещать занятия по любым направлениям фитнес-клуба.

Возраст: от 5 до 18 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группах: до 10 человек.

Форма: удобная спортивная.

Преподаватель: Анна Кохно - инструктор по фитнесу международного класса НОУ «ПКФ, имеет 9-летний опыт профессиональных занятий, а также преподавательский стаж - 5 лет.