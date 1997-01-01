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Детский танцевальный фитнес в фитнес-клубе "Start"
Адреса
- +7 (423) 261-33-15
- +7 (423) 231-01-64
- +7 (423) 251-87-45
Информация
Описание: на занятиях дети осваивают новейшие танцевальные техники, представляющие собой смесь направлений R'N'B, Hip-Hop, Jazz и многие другие. Все это способствует развитию умения органично двигаться в танце. В процессе занятий танцевальным фитнесом происходит тренировка всего организма в целом, развивается равновесие, гибкость, подвижность и координация. Занятия также способствуют поддержанию общего тонуса организма и позитивного настроя, а также помогают в реализации творческого потенциала ребенка.
Стоимость:
- месячный абонемент на 8 занятий - 2200 рублей;
- месячный абонемент на 12 занятий - 2600 рублей;
- разовое занятие - 300 рублей.
Абонементы дают возможность в течение месяца посещать занятия по любым направлениям фитнес-клуба.
Возраст: от 5 до 18 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 10 человек.
Форма: удобная спортивная.
Преподаватель: Анна Кохно - инструктор по фитнесу международного класса НОУ «ПКФ, имеет 9-летний опыт профессиональных занятий, а также преподавательский стаж - 5 лет.
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