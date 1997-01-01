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Детский танец в Танцевальной студии "Arte"
Адреса
- +7 (423) 274-42-15
- +7 (904) 623-26-49
- +7 (914) 687-82-17
Информация
Описание: танцы – тот вид спорта, который идет на пользу детям, помогает их развитию, укреплению здоровья, а также приносит удовольствие и радость.
В студии два танцевальных направления для детей: спортивные-бальные танцы и современные танцы.
В спортивные бальные танцы набор ведется от 3 лет. Благодаря занятиям ребенок приобретет сильный иммунитет, красивую осанку, грациозность, уверенность в себе. Занятия бальными танцами способствуют развитию лидерских навыков, ответственному отношению к своим обязанностям.
Современные танцы включают в себя брейк данс, хип-хоп, хаус, RnB и другие направления. Занятия способствуют развитию выносливости, координации движений и приобретению хорошей физической формы. Современные танцы - это отличный способ не только проявить и показать себя на танцполе, но также возможность лучше узнать самого себя, погрузиться в глубины самосознания и забыть про стеснение.
Стоимость: абонемент на месяц - 3000 рублей (12 занятий).
Возрастные группы:
- от 3 до 6 лет - спортивные бальные танцы;
- от 12 лет и старше - современные танцы.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек.
Форма: удобная форма одежды (чешки, можно гимнастический купальник для девочек, лосины).
Преподаватели:
- Арина Черных (современные танцы).
- Алина Заяц (спортивные бальные танцы).
- Анна Гончар (спортивные бальные танцы) - кандидат в мастера спорта по спортивным бальным танцам, призер и победитель всероссийских и международных соревнований, имеет опыт преподавания - 3 года.
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