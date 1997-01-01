Детский танец в Танцевальной студии "Arte"

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Описание: танцы – тот вид спорта, который идет на пользу детям, помогает их развитию, укреплению здоровья, а также приносит удовольствие и радость.

В студии два танцевальных направления для детей: спортивные-бальные танцы и современные танцы.

В спортивные бальные танцы набор ведется от 3 лет. Благодаря занятиям ребенок приобретет сильный иммунитет, красивую осанку, грациозность, уверенность в себе. Занятия бальными танцами способствуют развитию лидерских навыков, ответственному отношению к своим обязанностям.

Современные танцы включают в себя брейк данс, хип-хоп, хаус, RnB и другие направления. Занятия способствуют развитию выносливости, координации движений и приобретению хорошей физической формы. Современные танцы - это отличный способ не только проявить и показать себя на танцполе, но также возможность лучше узнать самого себя, погрузиться в глубины самосознания и забыть про стеснение.

Стоимость: абонемент на месяц - 3000 рублей (12 занятий).

Возрастные группы:

от 3 до 6 лет - спортивные бальные танцы;

от 12 лет и старше - современные танцы.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.

Форма: удобная форма одежды (чешки, можно гимнастический купальник для девочек, лосины).

Преподаватели: