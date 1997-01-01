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Детско-юношеский абонемент в клубе "Варяг"
Цена: 4000 - 4000
Возраст: 1 - 16 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Баляева, ул. Луговая, 71б
- +7 (423) 244-39-62
- +7 (423) 244-86-50
Информация
Описание: творческие занятия, развивающие занятия, гимнастика, акробатика, студия дизайна, художественная лепка.
Возраст: от 1-го до 16-ти лет.
Продолжительность: 1-1,5 часа.
Стоимость: безлимит на месяц 4000 руб.
Форма: приобретается самостоятельно.
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