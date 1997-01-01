Джаз фанк в Танцевальной студии "D-motion"

Информация

Описание: Jazz-Funk – танцевальное направление, отличительной чертой которого является сочетание плавных и резких движений, а также различные танцевальные комбинации.

Занятия Джаз фанка помогут развить гибкость, пластичность, индивидуальность в танце, повысят выносливость, а также подарят красивую осанку.

В программе: хореография, растяжка, постановка танцев.

Возраст: от 15-ти лет.

Продолжительность: 1-1,5 часа.

Стоимость: разовое занятие - 300 руб., 8 занятий - 2000 руб. в месяц., 12 занятий - 2200 руб. в месяц.

Количество человек в группах: от 5 до 15 чел.

Преподаватель: Побоченко Анастасия - хореограф.

Форма: удобная форма одежды, не сковывающая движений, кросовки.