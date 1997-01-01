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Джаз фанк в Танцевальной студии "D-motion"
Цена: 300 - 2200
Возраст: 15 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Центр, ул. Посьетская, 45
- +7 (423) 272-31-93
- +7 (423) 224-07-22
Информация
Описание: Jazz-Funk – танцевальное направление, отличительной чертой которого является сочетание плавных и резких движений, а также различные танцевальные комбинации.
Занятия Джаз фанка помогут развить гибкость, пластичность, индивидуальность в танце, повысят выносливость, а также подарят красивую осанку.
В программе: хореография, растяжка, постановка танцев.
Возраст: от 15-ти лет.
Продолжительность: 1-1,5 часа.
Стоимость: разовое занятие - 300 руб., 8 занятий - 2000 руб. в месяц., 12 занятий - 2200 руб. в месяц.
Количество человек в группах: от 5 до 15 чел.
Преподаватель: Побоченко Анастасия - хореограф.
Форма: удобная форма одежды, не сковывающая движений, кросовки.
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