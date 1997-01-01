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Джаз-модерн в школе танцев "Street Art"
Цена: 2300 - 2300
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Центр, ул. Светланская, 147
- +7 (423) 271-59-67
- +7 (914) 965-88-28
Информация
Описание: В программе: хореография, растяжка, постановка танцев, актерское мастерство. Развивает силу, пластику, музыкалльность, актерские навыки.
Возраст: от 5-ми до 18-ти лет.
Расписание занятий:
Группа 5 - 8 лет: Понедельник / Среда 17.00 - 18.00, Суббота 14.00 - 15.00.
Группа контемпорари 9 - 15 лет: Понедельник / Среда 18.00 - 19.30, Суббота 15.00 - 16.00.
Продолжительность: 1 - 1,5 часа.
Стоимость: Пробное занятие бесплатно. Абонемент на месяц: 2500 руб. Разовое занятие 400 руб.
Преподаватель: Клеопова Юлия Игоревна - хореограф.
Форма: приобретается самостоятельно.
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